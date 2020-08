Amazon lanza la banda deportiva Halo sin pantalla

Amazon incursiona en el segmento de salud con el lanzamiento de la banda y app Halo, que funcionará como un servicio por suscripción. A diferencia de las bandas que existen en el mercado, esta no posee una pantalla, por lo que de lejos y con su variedad de diseños, luce como una simple pulsera. Lo interesante es que hace uso de la cámara para crear un modelo 3D del cuerpo e identifica el estado de ánimo.

Halo Band

La correa posee un módulo con sensores y una banda que depende mucho de la app para revisar las actividades realizadas. No viene con GPS, WIFI o módulo para radio, pero incluye acelerómetro, sensor de temperatura, monitor de ritmo cardiaco, dos micrófonos (con botón para desactivarlos) y un indicador de luces LED. Por más sorprendente que sea, no funciona con Alexa. Se sincroniza por medio de Bluetooth, siendo compatible con dispositivos Android y iOS.

La banda viene en tres colres base que se venden individuamente: negro, rosado y azul. Como es de esperar, se lanzarán modelos adicionales, con un precio de $19.99 USD y las de tipo deportivo a $15.99 USD.

De resto posee las mismas características de estos dispositivos.Es decir, posee seguimiento de actividades deportivas, ejercicios, sueño, grasa corporal, ritmo cardiaco, pero el plus de acceder a funciones que ofrecen sus socios con metas para mejorar los hábitos de salud en cuanto a sueño, meditación o rutinas. Lo interesante es que no pretende ser un dispositivo médico, por lo que no posee la leyenda de aprobación por parte de la FDA, lo cual es un tanto preocupante en las métricas y recomendaciones.

La batería de la banda dura una semana y es resistente al agua hasta 5ATM.

La banda se recomienda para personas mayores de 13 años y desde los 18 años para el uso de la función “Body”.

El precio de la banda será de 499.99 USD y el de la suscripción para acceder a las características avanzadas de $3.99 USD mensuales. Por ahora solo está disponible por invitación a un precio de $64.99 con 6 meses gratuitos de su servicio.

Escaneo corporal

Con la función Body se escanea el cuerpo con ayuda de la cámara, para lo cual es necesario usar ropa ajustada o solo la interior, alejarse unos 2 metros para tomar fotos de la parte frontal, trasera y laterales, las cuales se suben al servidor de amazon que al combinarse forman una imagen 3D que se envía al equipo y luego se borra de los servidores.

Esta imagen es analizada y se calcula el porcentaje de grasa corporal, como indicador de salud siendo más confiable que el peso o el índice de grasa corporal ya que su propuesta es más exacta que las básculas inteligentes, para lo cual sus descubrimientos los podrá a revisión en revistas especializadas.

La app muestra un resumen con los datos obtenidos para conocer los resultados. También se puede jugar para que la persona se vea más delgada o más llenita.

Rastreo del tono de la voz

Con el micrófono de la banda se captura la voz de la persona al leer un texto para configurarlo la primera vez. ya después se la pasa escuchando a la persona con base en su energía y positividad para proporcionar un reporte con el estado de ánimo (esperanzador, aburrido, apenado, feliz, preocupado, confuso entre otros). Solo funciona si se activa, por lo que puede apagarse en cualquier momento. Los datos se mandan al teléfono y después de analizarse se borran. Por ahora solo reconoce con precisión el acento de Estados Unidos, pero irá mejorando a medida que escuche otros.

Monitor de actividades y de sueño

A diferencia de otras opciones, el monitor de Amazon rastrea las actividades deportivas semanalmente. cuenta pasos y muestra los resultados por medio de un puntaje en un anillo.

Con ayuda del monitor cardiaco diferencia entre actividad ligera, moderada e intensa para determinar si se lograron las metas. Mide el tiempo de sedentarismo y lo descuenta del puntaje de actividades semanales.

Detecta si se camina o corre pero los demás se deben activar de forma manual. Tampoco manda alertas en caso de actividades anormales del corazón o si la persona se cae, ya que su énfasis es más para detectar e incentivar actividades que para personas enfocadas al deporte.

Sin embargo, se pueden consultar todos los detalles enfocados al sueño y otras métricas y también monitorea la temperatura corporal al dormir y muestra un gráfico al despertar con el promedio de la misma.

Halo tiene entre sus socios a empresas externas para crear servicios y estudios por medio del dispositivo. Para esto cada laboratorio debe tener evidencia científica de la efectividad de su propuesta para que amazon lo autorice. Los datos obtenidos se compartirán con estas empresas de forma anónima. Por supuesto esto queda a decisión de la persona si decide suscribirse, en donde se incluyen todas las opciones. De no pagarla se ofrecerá actividad básica y rastreo del sueño.

Con información de The Verge