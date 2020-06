Honor actualiza el MagicWatch 2 con 85 nuevos modos deportivos

Gracias a una nueva actualización de software, el fabricante chino Honor, lanzó un firmware que trae consigo 85 nuevos modos deportivos al MagicWatch 2. Recordemos que este reloj inteligente fue presentado en noviembre del año pasado como su segundo smartwatch de la compañía.

Desde su lanzamiento el reloj solo vino con 15 modos deportivos, pero con la nueva actualización de software ahora se tienen 100 modos deportivos. Entre los nuevos modos destacan el surf, esquí acuático o también conocido como lancha con motor, canoa y remo.

An #HONORMagicWatch2 on your wrist is like flippers on a swimmers feet. Keep track of your movements with its 85 new modes. Feeling adventurous? Try all 100. Just update your Huawei Health App and you’re set. pic.twitter.com/5YQsfrO6De

— HONOR (@Honorglobal) June 23, 2020