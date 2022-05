A través de un comunicado se anunció que la Asamblea General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) estallará la huelga por diferencias salariales con Telmex que, según trabajadores afecta a más de 60.000 sindicalizados que prestan sus servicios con dicha empresa de telecomunicaciones.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sindicato de Teléfonos de México iniciará la huelga a partir del próximo viernes 6 de mayo a las 12:00 del día. Los trabajadores exigen que se revisen los “salarios diferenciados”, donde la empresa ofreció que los trabajadores en activo tengan un salario y los jubilados otro, algo en lo que están en desacuerdo, ya que busca dividir al sindicato y las votaciones, así lo expresó Francisco Hernández Juárez, dirigente sindical.

El dirigente sindical dijo que esta no es la primera vez que anuncian la huelga, ya que anteriormente se han detenido después de interponer prórrogas por al menos tres años. Sin embargo, en este tiempo las autoridades no han dado respuesta a la solicitud de los sindicalizados de Telmex, esto para que puedan intervenir en las negociaciones y evitar la huelga.

Sin embargo, todo parece indicar que hasta ahora no han llegado a un acuerdo entre el sindicato de telefonistas y Teléfonos de México, por lo que es evidente que estalle la huelga este viernes. Asimismo, se ha dicho que por unanimidad la asamblea determinó iniciar la huelga, pero es probable que conforme se acerque la fecha no haya un cambio en la consulta que realizará los trabajadores el día de hoy, la cual podría modificarse.

Francisco Hernández asegura que estuvieron buscando una solución después de tres emplazamientos y nada más que no encontraron la salida, además de que no les cumplen las vacantes, les están quitando materia de trabajo y no los dejan participar en los desarrollos futuros de la empresa.

El sindicato manifestó que ahora tendrán que cumplir los requisitos legales que marca esta decisión de irse a la huelga. Significa que se tendrá que hacer la votación de los 29 mil trabajadores activos y 31 mil jubilados a través del voto universal, libre, secreto y directo, en todo el país. Se tendrán que levantar actas en todos los centros de trabajo a nivel nacional.

Lo que buscan los telefonistas es garantizar la vigencia de su fuente de empleo y resolver su revisión contractual. No obstante, Telmex afirma que a los jubilados les cuesta más, y eso es precisamente lo que el sindicato de telefonistas busca resolver, por lo que tienen una propuesta de cómo disminuir el pasivo laboral de los jubilados.