La red 5G mmWave se está implementando rápidamente en países de primer mundo como China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y algunas regiones de Europa. Es por ello que los líderes mundiales de la industria móvil se han comprometido a respaldar el 5G mmWave a nivel mundial.

El lanzamiento global de la tecnología 5G mmWave brinda un rendimiento y una capacidad extremos, lo que permite a los operadores, así como también a los fabricantes de teléfonos inteligentes satisfacer la creciente demanda de datos y expandirse a nuevas oportunidades de servicio.

Los líderes mundiales de la industria móvil que avanzan en el desarrollo e impulso de 5G mmWave incluyen Airtel, AT&T, Casa System, China Unicorn, Chungwa Telecom, Deutsche Telekom, Electronics Telecommunications Research Institute, Elisa, Ericsson, Fastweb, Fibocom, Gongjing Electronic, HMD Global, HONOR , Infomark Co., Ltd, Innowireless Co., Ltd., KDDI CORPORATION, Kyocera, MeiG, Motorola, NBN Co, Nokia, NTT DOCOMO, OPPO, Optus, Orange, Partron Co., Ltd., Quectel, Rakuten Mobile, Samsung Electronics, Singtel, SoftBank Corp, Sunsea AIoT, TCL Communication, Telia Finland, Telstra, TIM, True Corporation Plc., UScellular, vivo, Vodafone, Xiaomi y ZTE. Estas empresas colaboran con Qualcomm Technologies, Inc. para impulsar la disponibilidad de dispositivos y redes 5G mmWave.

La tecnología 5G mmWave utiliza abundantes recursos de espectro en frecuencias superiores a 24 GHz para complementar los despliegues por debajo de los 6 GHz y liberar todo el potencial de 5G. Estas capacidades pueden ayudar a los operadores móviles a expandir 5G a nuevas oportunidades, como aplicaciones y transmisiones en alta definición.

El primer Release 16 de la plataforma RAN abierta 5G es anunciado por Qualcomm

Tecnologías de vanguardia con velocidades de datos inigualables, capacidad y soporte de banda global: diseñada para extender la cobertura móvil de 5G mmWave y la eficiencia energética, la solución integral 3GPP Release 16 Modem-RF ofrece velocidades de datos inigualables de hasta 8 Gbps con soporte de ancho de banda de 1 GHz en mmWave y soporte para un ancho de banda de portadora más amplio de 200MHz. La plataforma Qualcomm 5G RAN para celdas pequeñas (FSM200xx) también está diseñada para admitir la agregación de espectro de 200 MHz de espectro Sub-6 GHz en FDD y TDD, proporcionando velocidades de datos de hasta 4 Gbps. Esta solución rica en funciones combina un rendimiento potente con diseños de factor de forma reducido y de bajo consumo.

Arquitecturas flexibles y abiertas: la plataforma Qualcomm 5G RAN para celdas pequeñas (FSM200xx) está diseñada para admitir RAN abierta y virtualizada combinada con interfaces abiertas para facilitar redes 5G RAN escalables y rentables que abarcan mmWave y Sub-6 GHz. Además, la oferta compatible con Open RAN (O-RAN) está diseñada para admitir todas las opciones de división funcional clave de 5G, lo que permite la desagregación de la RAN en componentes modulares interoperables y basados en estándares que brindan a los OEM y operadores una mayor flexibilidad de implementación. En general, la arquitectura flexible y abierta está preparada para fomentar la innovación en todo el ecosistema de infraestructura 5G, desde nuevas empresas hasta pequeñas y grandes empresas, acelerando la transición a la infraestructura 2.0 y la adopción de redes privadas 5G.

Eficiencia energética líder para nivel empresarial: el nodo de proceso líder de 4 nm ofrece una eficiencia energética superior, alto rendimiento y confiabilidad, mientras que está diseñado para abordar los requisitos desafiantes de energía, costo y tamaño para implementaciones en interiores y exteriores. Con su funcionamiento de menor consumo de energía, la plataforma Qualcomm 5G RAN para celdas pequeñas (FSM200xx) habilita el soporte de Power over Ethernet (PoE) que está diseñado para permitir la utilización de energía y backhaul desde una sola fuente, lo que simplifica las implementaciones y reduce los costos. También está diseñado para facilitar diseños de factor de forma pequeño para implementaciones en interiores en oficinas, fábricas y lugares públicos.

Qualcomm anunció su plataforma 5G RAN de segunda generación para celdas pequeñas, la primera plataforma 3GPP Release 16 5G Open RAN de la industria. Esta plataforma trae importantes mejoras a RF con su soporte para todas las bandas comerciales globales de ondas milimétricas y sub-6 GHz, incluidas las nuevas bandas n259 (41 GHz), n258 (26 GHz) y FDD.