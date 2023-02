Recientemente te platicábamos sobre la iniciativa del gobierno mexicano para brindar conectividad e internet a la población mexicana mediante una nueva empresa gubernamental llamada CFE Internet para Todos, y hoy queremos ahondar en el tema además de platicarte sobre sus planes y precios disponibles que incluyen distintas cantidades de GB para navegar en tu celular.

El gobierno mexicano junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está implementando el programa “CFE Internet para el Bienestar“, cuyo objetivo es proporcionar acceso gratuito a internet en todo el país mediante puntos de WiFi y una red de telefonía con planes y precios asequibles. Actualmente, el programa ha instalado más de 64 mil puntos de conexión a internet gratuita, principalmente en los municipios y comunidades más alejados del país que anteriormente no tenían acceso a servicios de telefonía o internet.

Los puntos de internet están ubicados en plazas públicas, parques, centros de salud, hospitales, escuelas, postes de alumbrado público, bibliotecas, unidades médicas rurales, puntos Diconsa y Liconsa, hospitales regionales, edificios municipales y espacios comunitarios. La CFE aprovechará sus redes de transmisión de electricidad para proporcionar el servicio de internet, y se planea instalar 32 mil kilómetros más de fibra óptica. El objetivo del gobierno es alcanzar los 100 mil puntos de conexión a internet gratuita a nivel nacional, lo que permitiría que 20 millones de mexicanos tengan acceso a internet y telefonía celular.

Planes Prepago CFE Internet para Todos

Además del acceso gratuito a internet via WiFi en puntos específicos, la CFE ofrece un servicio de telefonía e internet para celulares con planes asequibles que pueden contratarse diariamente, mensualmente, semestralmente o anualmente. Según la información proporcionada por la Comisión, las tarjetas SIM no tienen costo alguno y se pueden activar al comprar uno de los siguientes paquetes de prepago:

Paquetes individuales

4GB con 250 minutos y 125 SMS sin hotspot, (3 días): 30 pesos.

4GB con 250 minutos y 125 SMS con hotspot (3 días): 45 pesos.

20GB con mil minutos y 500 SMS sin hotspot (15 días): 100 pesos.

8GB con mil 500 minutos y 500 SMS con hotspot (30 días): 150 pesos.

40GB con mil 500 minutos y mil SMS sin hotspot (30 días): 200 pesos .

. 40GB con mil 500 minutos y mil SMS con hotspot (30 días): 300 pesos.

Paquetes comerciales

Plan semestral 5GB mensuales, 1500 minutos, 500 SMS y hotspot: 400 pesos.

Plan semestral 40GB mensuales, 1500 minutos, 500 SMS y sin hotspot: 800 pesos.

Plan semestral 40GB mensuales, 1500 minutos, 500 SMS y hotspot: mil 200 pesos.

Plan anual 5GB mensuales, 1500 minutos y hotspot: 700 pesos.

Plan anual 40GB mensuales, 1500 minutos y sin hotspot: mil 400 pesos.

Plan anual 40GB mensuales, 1500 minutos y con hotspot: 2 mil 100 pesos.

Para contratar alguno de los paquetes puedes marcar al teléfono 55-2834-4800 o dar clic en el siguiente enlace para obtener más información.

¿Dónde Contratar el servicio de CFE?

En la actualidad, existen 46 sucursales de TELECOMM autorizadas para vender paquetes de internet de la CFE. Puedes encontrar un mapa interactivo en el siguiente enlace que muestra la ubicación de estas sucursales, donde puedes acudir para contratar un paquete de internet de la CFE. Una vez que hayas elegido el paquete que mejor se adapte a tus necesidades, el mismo mapa te permitirá revisar los 17,771 lugares donde puedes recargar tu servicio.

Si bien ya te habíamos contado desde Agosto del 2022 sobre este servicio, recientemente el gobierno ha estado impulsando su proyecto lo que ha catapultado las suscripciones a este particular y económico servicio, por lo que decidimos contarte más a detalle sobre la iniciativa gubernamental que honestamente, tiene un gran potencial, no sólo para brindar un mayor acceso a la población de escasos recursos si no también para aumentar la competitividad en las tarifas existentes de otros operadores como Telcel, AT&T, Movistar y el resto de Operadores Virtuales en México.