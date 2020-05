Xiaomi pronto lanzará en Mi Stick TV 

Si hay una marca que prácticamente tiene un enorme portafolio de productos IoT es Xiaomi. Entre los productos que se han filtrado lanzarán en mayo, destaca el Mi TV Stick, el cual sin duda, será un competidor directo al Google Chromecast o al Amazon Fire TV Stick.

Su tamaño pero sin duda su precio, lo harán una atractiva alternativa, incluso al Mi Vox de la misma marca.

Su pequeño tamaño lo hace accesible para llevarlo o guardarlo en cualquier lado, para convertir cualquier tv en inteligente, siempre que esté cerca de una conexión a WiFi.

Here’s the entire list of Xiaomi’s Smart IoT products that will be launching in Europe in upcoming months!

Thanks to my exclusive Chinese source 😉 pic.twitter.com/qQMH3FTGyX

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 16, 2020