A veces resulta difícil escuchar música con tranquilidad, aun teniendo los auriculares puestos. Ya sea por el sonido de fondo que hay o porque son de mala calidad. Pero con los audífonos Huawei Pro eso no ocurre. Estos dispositivos cumplen muy bien sus funciones. A menudo, compiten en el mercado con otras marcas y terminan siendo los preferidos. ¿Quieres saber por qué razón? Continúa leyendo para que te enteres. Te contaremos cuáles son sus ventajas y, con base en eso, puedas decidir si adquieres unos.

1. Cancelación de ruido híbrida

Sin duda, lo más resaltante de los audífonos Huawei Pro, es su sistema de cancelación de ruido híbrida. Si te preguntas qué significa, no es más que la eliminación del sonido ambiental que no permite escuchar bien las canciones, o cuando recibes una llamada. El mecanismo que posee este equipo invierte la señal activa para que no moleste. Los micrófonos son los que la detectan y a través de controladores dinámicos crean el antirruido. De ese modo, escuchas tu música tranquilamente sin percatarte de nada.

2. Controlador dinámico de sonido

Imagina que estás en un lugar donde cada vez hay más gente hablando. Las ondas de sonido se juntan y suenan más fuerte. El controlador dinámico consigue anular este efecto. ¿Cómo? Haciendo que el ruido disminuya en lugar de aumentar, hasta que desaparece. En efecto, elimina el ruido de hasta 40 decibeles. La forma inteligente y precisa como lo reconoce, permite mejorar tu experiencia auditiva. Y que disfrutes de tu música favorita en cualquier espacio bullicioso donde te encuentres, al no haber interferencias.

3. Estructura a prueba de viento

Los audífonos Huawei Pro también poseen un diseño doble de ruido anti viento, el cual evita que el sonido de la brisa o de la respiración se cuele a través del micrófono. Por eso, en lo que respecta a calidad sonora, estos earbuds cumplen con todas las expectativas. Gracias a esa estructura inteligente, no se escucha ninguna interferencia al caminar, correr o andar en bicicleta. Por el contrario, la tecnología de cancelación híbrida, que combina micrófonos y sensores, aclara la voz para que se oiga nítida.

4. Antena doble para mayor conexión

Otra ventaja de estos auriculares es que cada uno viene con dos antenas bluetooth. Sirven para lograr una cobertura lo mejor posible. De hecho, son los primeros de este tipo en el mundo en contar con esta característica tan especial y útil. Las antenas de los audífonos tienen un alcance de 360 grados y abarcan todas las direcciones. Este diseño garantiza una señal y conexión más estable. Incluso, soporta la vinculación simultánea entre diferentes dispositivos inteligentes.

5. Presentación en 3 colores diferentes

Y para sentirte más a gusto con los audífonos Huawei Pro, basta con mirar lo elegante y vanguardista que son. Están disponibles en tres tonalidades diferentes: Silver Frost (Escarcha Plateada), Ceramic White (Cerámica Blanca) y Carbon Black (Negro Carbón). El primer color posee un brillo metálico y discreto, mientras que el segundo es más sofisticado. El blanco combina con todo, por lo que puedes llevarlo contigo en cualquier ocasión. Tú escoges el que mejor se adapte a tu estilo y preferencia. Además de la variedad de colores, diseño rectangular compacto y la posibilidad de controlar el ruido de varios modos, estos earbuds son bastante cómodos de llevar. Las almohadillas de silicona que introducen el oído son suaves y reemplazables.Vienen en tamaños predeterminados para un mejor ajuste en la oreja.

Conclusión

¡Ahora definitivamente puede comprender las ventajas de los audifonos huawei pro y no puede esperar para comenzar la fiesta de la música! ¿Que estas esperando? ¡Consigue tus propios auriculares ahora mismo!