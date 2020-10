Apple se ha tardado un poco en lanzar accesorios inalámbricos en smartphones, pero la espera termina con el iPhone 12 y el lanzamiento de los accesorios compatibles con su cargador MagSafe.

De hecho el nombre MagSafe es precisamente por Mag de imán en inglés, el cual se ubica en la parte trasera para que se alinee con la parte posterior del iPhone 12, única línea de smartphone compatible por ahora y seguramente el primero que inicia con esta modalidad, usando el protocolo inalámbrico Qi, con 15W de potencia (a diferencia de los regulares que cuestan $549 MXN para el de 12W y el USB C de 20 W). También permite el uso de NFC. Hay un modelo doble de carga, para dar energía al smartphone y el Apple Watch, pero ese no se ofrece en México por ahora.

Por supuesto, Apple dio a conocer el día del evento una serie de fundas y cargadores listos para ser usados, en donde el cargador MagSafe cuesta $999 MXN, ya que es opcional. Si se desea fundas con este cargador integrado, hechas de silicón o transparentes, el precio es de $1,299 MXN y la cartera de piel, es la más cara, con un precio de $1699 MXN, en diversos colores. Todos disponibles desde hoy.

La lista de modelos disponibles son:

Cargador MagSafe

Funda de silicona para iPhone 12 | 12 Pro con MagSafe

Funda transparente para iPhone 12 | 12 Pro con MagSafe

Cartera de piel para iPhone 12 con MagSafe

Funda de silicona para iPhone 12 mini con MagSafe

Funda transparente para iPhone 12 mini coh MagSafe

Funda de silicona para iPhone 12 Pro Max coh MagSafe

Funda transparente para iPhone 12 Pro Max coh MagSafe

El cargador es compatible con los siguientes dispositivos, pero recordemos que las fundas solo lo son el iPhone 12, debido a la alineación magnética:

Modelos de iPhone iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (segunda generación)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus Modelos de AirPods AirPods Pro

AirPods con estuche de carga inalámbrica (segunda generación)

Estuche de carga inalámbrica para los AirPods

MagSafe era el sistema de carga imantado en sus notebooks, las cuales eliminó en 2016 al reemplazarlo por los cables USB, permitiendo que se soltaran sin problemas y así no tirar el equipo en caso de tropezarse con este. Ahora se reviven de manera inalámbrica para todos quienes deseen no andar con cables para recargar su iPhone, si bien necesitará conectarse para cargarse, para lo cual incluye un cable USB-C… pero no adaptador de energía.

Belkin es uno de los primeros socios de Apple que ya presentó accesorios adicionales para el iPhone 12 pero esos se los daremos a conocer en otra nota.

Recordemos que hoy inicia la preventa del iPhone 12, con entrega a partir del 23 de octubre; en caso del iPhone 12 mini la preventa es el 6 de noviembre y disponibilidad a partir del 13 de noviembe. En el iPhone 12 Pro ya inició la preventa, pero hasta el 23 de octubre se entrega (en el caso del iPhone 12 Pro Max, la preventa inicia el 6 de noviembre y la disponibilidad el 13 de noviembre). La disponibilidad del iPad Air es desde el 23 de octubre ) y del iPad de 3 a 4 semanas, en la Apple Store online y los interesados en comprar en AT&T , lo pueden adquirir con el Plan AT&T YA con el paquete 1.

Con información de Apple y AT&T