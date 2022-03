De acuerdo con los últimos informes Apple podría estar ultimando detalles en el desarrollo de su nuevo cargador GaN de 30W que, según el reputado analista Ming-Chi Kuo, se lanzará este año para todos los iPhone y iPad.

GaN significa nitruro de galio, es un material que permite a los cargadores producir menos calor, lo que se traduce en que se pueden serán más pequeños y al mismo tiempo ofrecer altas potencias de carga. La fuente afirma que el nuevo cargador podría tener un nuevo diseño, con un cuerpo mucho más compacto en comparación con el cargador actual de 30W que actualmente está disponible.

Es importante mencionar que los cargadores con esta tecnología no es una novedad para Apple, pues la marca ya cuenta con uno, se trata del cargador de 140W que debutó junto con el último MacBook Pro de 16 pulgadas.

No obstante, un nuevo cargador de 30W con tecnología GaN lo convertirá en una mejor opción para que los usuarios puedan cargar la totalidad de la batería de sus dispositivos móviles en el menor tiempo posible. Si bien 30W suelen parecer mucho en el ecosistema de Apple, aún se queda muy por detrás de la competencia, donde ya hay opciones de carga de 60W, 120W e incluso de 180W.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design.

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022