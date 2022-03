Instagram está unificando todas sus funciones y características en su aplicación principal, por lo que poco a poco está acabando con sus apps adicionales. El primer ejemplo de esto fue IGTV, la cual fue retirada de las tiendas de aplicaciones hace unos días, y ahora ha tocado el turno a Boomerang e Hyperlapse, las cuales han tenido el mismo destino.

Algunos usuarios habían estado reportando en Twitter sobre la ausencia de estas aplicaciones, posteriormente TechCrunch confirmó lo sucedido. Ambas apps ya no están disponibles para descargar desde la App Store y Google Play Store, es decir, ya no pueden descargarse ni en dispositivos iOS ni tampoco en Android, por lo que la compañía las ha cerrado definitivamente sin ningún anuncio previo.

Instagram has removed its standalone Boomerang and Hyperlapse apps https://t.co/ovoSOLuPKr

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 7, 2022