Si eres aficionado a los videojuegos o todo un profesional, no te puedes perder el evento “Play Together” del cual HyperX es parte relevante y en el que jugarás, escucharás excelente música, historias y experiencias de los jugadores, así como de las relevantes personalidades que estarán. Además, en dicho evento, la marca lanzará sus nuevos productos.

“Play Together” se realizará en vivo este sábado 24 de octubre de 11:45 AM a 7:30 PM a través del canal oficial de HyperX en Twitch. En el evento estarán presentes Coscu, Goncho, Caprimint y Agostina Ochoa como hosts del evento; asimismo verás a Team Pimpeano vs Team Grafo enfrentados en 3 partidas de League of Legends, un combate de Call of Duty con Fedelobo, Evy Rosas y Fabricio Oberto. Por si fuera poco, también se adiciona una partida de Counter Strike donde se enfrentarán Team Jony Boy vs Team La Chilena. Respecto al repertorio musical estarán artistas de talla mundial como FMK, DJ Foreo y Lucky Ra.

HyperX QuadCast S

Micrófono USB con efectos de luz RGB personalizables con el software HyperX NGENUITY. Equipado con una montura antivibración, pop filter integrado y un sensor para silenciar con un toque con indicador de estado LED, QuadCast S emite un sonido claro y consistente durante transmisiones y videollamadas. El producto cuenta con cuatro patrones polares (estéreo, omnidireccional, cardiode y bidireccional) para optimizar las transmisiones y el trabajo desde oficinas en el hogar. Además de un pop filter interno diseñado para reducir sonidos explosivos y brindar una mejor calidad de audio, incluye una montura antivibración, ajuste de control de ganancia y entrada para audífonos de 3.5mm para monitoreo de micrófono en vivo.

El micrófono QuadCast S es compatible con programas de chats de múltiples dispositivos y cuenta con certificación Discord y TeamSpeak™. El versátil adaptador incluido cuenta con configuraciones para roscas tanto de 3/8 pulgadas como de 5/8 pulgadas y es compatible con la mayoría de las monturas y brazos para micrófonos. El micrófono QuadCast S está diseñado para brindar sonido de calidad en PC, PS4™ o Mac®.

HyperX Cloud Flight S

Estos nuevos audífonos inalámbricos son ideales para jugar por horas y horas de manera cómoda, pues ofrecen total libertad con la carga inalámbrica con certificación Qi y hasta unas 30 horas de vida de la batería. Con una transmisión de 2.4 GHz, los audífonos brindan una experiencia sonora inmersiva con sonido envolvente a medida HyperX virtual 7.13 y controladores dinámicos de 50mm con sonidos altos, medios y graves claros como el agua. Integrados con orejeras cerradas que rotan 90 grados, Cloud Flight S cuenta con un deslizador ajustable de acero, polipiel flexible y espuma de memoria para brindar la comodidad característica de HyperX. Los audífonos, que son compatibles con PC, PS4™ y PS4™ Pro, también incluyen un micrófono desmontable con indicador de silenciador LED y monitoreo integrado, así como controles intuitivos en la orejera para ajustar el volumen de juego y chat, que es personalizable con el software HyperX NGENUITY.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless

Con una conexión inalámbrica de 2.4 GHz, los nuevos auriculares para juegos Cloud Stinger Core funcionan con controladores de 40 mm diseñados para ofrecer un sonido envolvente con medios claros, agudos y graves impactantes. utilizan un diseño liviano, pesan solo 275 gramos y ofrecen almohadillas suaves para los oídos para mayor comodidad durante largas sesiones de juego. Este auricular compatible con PS4 y PC ofrece una variedad de funciones de usabilidad que incluyen controles de volumen convenientes ubicados en el auricular, un micrófono con cancelación de ruido giratorio para silenciar y controles deslizantes de acero ajustables. Además, ofrecen una experiencia sin cables con un alcance de 12 metros y una duración de la batería aproximada de hasta 17 horas.

HyperX Alloy Origins

El nuevo teclado cuenta con interruptores mecánicos HyperX Blue los cuales están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad permitiendo un punto de actuación más corto y 80 millones de pulsaciones. El teclado de tamaño completo presenta un diseño compacto y minimalista con teclas retroiluminadas RGB que moderniza las salas de videojuegos y oficinas en casa. Sus interruptores son los preferidos de los gamers que desean escuchar el sonido de clic de las teclas y de la acción operativa. Asimismo, el producto cuenta con una carcasa de aluminio y con acabado cepillado de calidad aeronáutica, así como una distribución óptima que ahorra espacio en el escritorio para poder ampliar el movimiento del mouse.

Equipado con el software HyperX NGENUITY, Alloy Origins cuenta con funciones de personalización avanzadas para iluminación y macros, incluyendo efectos luminosos en cada tecla fáciles de personalizar. Asimismo, el cable USB Tipo C a USB Tipo A del teclado es extraíble. Además, ofrece el “modo de juego personalizado”, para que elijas las teclas que quieras habilitar y deshabilitar.

Gracias a la memoria integrada en la tarjeta, los usuarios pueden guardar hasta tres perfiles de Alloy Origins para jugar en cualquier lugar a través del software HyperX NGENUITY. Otras funciones incluyen 100 % de efecto anti-ghosting y funcionalidad completa de N-Key Rollover.