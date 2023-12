OnePlus prepara la actualización de sus audífonos Buds 3 para el mercado global

Oneplus está dando los toques finales a los preparativos para su próximo evento global programado para el 23 de enero, donde realizará el lanzamiento oficial de su última línea de teléfonos insignia en todo el mundo.

Esta serie de smartphones premium incluirá el muy esperado OnePlus 12 y su variante, el OnePlus 12 R.

Sin embargo, la presentación no se limitará a los dispositivos móviles, ya que la empresa china tiene planeado revelar también sus nuevos auriculares inalámbricos, los OnePlus Buds 3, durante el mismo evento.

Una filtración reciente ha expuesto por completo el diseño de los OnePlus Buds 3, unos auriculares inalámbricos que presentan una renovada estética en comparación con su predecesor. Estos auriculares estarán disponibles en dos opciones de color.

OnePlus Buds 3 first look! Launching in 🇨🇳 China on January 4th and globally on January 23rd alongside OnePlus 12 & 12R.

These are not the Pro model so might be a little more affordable. I love the blue colour option. Thoughts? #OnePlus #OnePlusBuds3 pic.twitter.com/y5ujcjNttJ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 27, 2023