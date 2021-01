No cabe duda de que los robots para asistir en el hogar cada vez se presentan con funciones que serán de gran ayuda para la limpieza, pero sus usos van más allá, siendo asistentes que apoyarán a las personas cuando necesiten ayuda en tareas domésticas que por tiempo o impedimentos motrices, les impidan hacerlos. Esto quedó demostrado con los robots para el hogar que Samsung mostró en el CES, Bot Handy, Bot Care y Jetbot 90 AI, todos con diferentes objetivos, si bien aún no llegan al nivel de “Robotina”, pero en un futuro muy cercano seguramente tendremos una opción igual de inteligente que la robot de “los Jetson”, si bien ese no es real.

Hasta ahora, la mayoría de las marcas denominan robots a aspiradoras con chips que les proporcionan inteligencia espacial, de cuidado y limpieza, para saber a dónde ir, cuando recargarse y limpiarse. Estos modelos son cada vez más sofisticados en sus componentes para hacer bien sus funciones, tal como lo demuestra el Jet Bot 90 AI Plus Robot Vacuum.

Samsung (como otras empresas del segmento), sabe que el futuro de la división en el hogar, se encuentra en el uso de la IA, permitiendo analizar y tomar algunas decisiones por su cuenta, en sus tareas así como interacciones con las personas, anticipándose a sus necesidades, basándose en sus gustos y preferencias. Esto es un uso muy diferente a la empleado como tecnología dentro de sus lavadoras, refrigeradores, televisores y smartphones.

El Jet Bot 90 AI Plus Robot Vacuum es una aspiradora inteligente, que emplea Intel IA, la cual además funciona como una cámara de seguridad que hace sus rondines por la casa, al sincronizarse con la app SmartThings y así poder ver al salir de casa, que todo esté bien, la parte donde esté limpiando en tiempo real y programar limpiezas.

Por increíble que parezca, este robot incluye tecnología LIDAR, para detectar todo objeto que pueda obstruir su camino (como juguetes, muebles y cables) o las áreas que se marquen como prohibidas, gracias al reconocimiento de objetos para saber la mejor forma de limpiarlo y los sensores 3D, que le permiten detectar distancias de hasta seis metros, rotar 360 grados y acceder a espacios de difícil acceso.

Lo mejor es que se limpia y carga solo. El cubo de basura de la Clean Station solo requiere un cambio de bolsa una vez cada dos o tres meses y, al igual que la aspiradora robot, cuenta con una luz de notificación LED azul que le avisa cuando la bolsa está llena. Así se evita tocarla (y evitar aspirar el polvo lo cual me agrada mucho). Al igual que el JetBot 90, está hecho completamente de partes lavables, lo que hace que mantenerlo limpio sea rápido y conveniente.

El Bot Care Personal Assistant, usa IA para reconocer y responder a la conducta de las personas, como recordar reuniones, hora de descansos, aprender los horarios y gustos del usuario para darle sugerencias del día a día. Tiene un diseño que lo hace lucir bastante humano, con un cuello que se eleva y mueve su cabeza, la cual incluye una pantalla digital (tableta), que se despliega en videoconferencias, con ojos que se iluminan al igual que su boca al interactuar .

El Bot Handy Robot, tal como su nombre lo indica, apoya con las tareas del hogar, gracias a su brazo “robótico” que facilita detectar los materiales de los elementos para saber cómo cogerlos con su mano, el cuidado que le debe ejercer al asirlos, e incluso con graciosidad servir una copa de vino o poner flores en un florero… y tal vez recoger la ropa tirada que encuentre en el camino, así como reposicionar algunos elementos físicos. Sin duda este es mi favorito. Usa la IA para reconocer y coger objetos en diferentes tamaños, formas y peso. En su diseño, tiene un acabado blanco con pantalla negra, con ojos que pestañean, lo cual lo hace amigable. Es interesante que ajuste su altura para ser más corto o alto, según se necesite.