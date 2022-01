El CES 2022 nos ha mostrado productos innovadores e interesantes, un claro ejemplo de ello es el nuevo router de TP-Link llamado Archer AXE200 Omni, que cuenta con un total de cuatro antenas que se pliegan y giran por sí solas para buscar la mejor señal.

Este router ofrece una velocidad de triple banda mejorada, con una banda de 6Ghz que se une a las bandas existentes de 5Ghz y 2.4Ghz. Por otro lado, es compatible con Wi-Fi 6E para aprovechar el ancho de banda adicional y reducir la latencia en general.

Es importante mencionar que el Archer AXE200 Omni de TP-Link todavía no está listo para su venta, de hecho, es un equipo que todavía se encuentra en las primeras etapas de prototipo y desarrollo, por lo que su salida al mercado no será sino hasta finales de este año o incluso hasta principios de 2023, por lo que aún no hay detalles sobre su precio.

La compañía no es el único modelo que lanzará, también habrá un modelo llamado Archer AXE300, que es un más tradicional, por lo que no cuenta con antenas autónomas, pero comparte las mismas características que la variante Omni.