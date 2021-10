Si estas en busca de unos audífonos inalámbricos que cuenten con lo último en tecnología y con funciones premium, quizás los nuevos Xiaodu Du Smart Buds sean tu mejor opción. El fabricante chino está lanzando sus auriculares Bluetooth más completos del mercado, de hecho, están siendo la mejor alternativa debido a que se están vendiendo por menos de 20 dólares.

Por si fuera poco, actualmente hay una promoción disponible que coloca a estos audífonos como uno de los mejores de su segmento. Xiaodu está realizando una promoción especial para que puedas comprarlos con hasta un 50% de descuento, por lo que pueden ser tuyos por solo 9.99 dólares, una oferta que no vas a encontrar en otro lado.

Si bien esta marca no es muy reconocida en el mercado, eso no significa que sus productos sean de mala calidad, al contrario, sorprenden porque además de tener una buena calidad en su construcción, ofrecen sonido de calidad, por lo que escuchar música con los Du Smart Buds puestos será una gran experiencia. La calidad no solo está en la música, sino también al hacer llamadas o ver videos.

Características Xiaodu Du Smart Buds

Los audífonos Bluetooth Du Smart Buds de Xiaodu son ligeros con un peso de apenas 3,7 gramos, esto significa que son muy cómodos de usar y se ajustan perfectamente al oído. Por otro lado, su estuche de carga también es compacto y liviano, es fácil llevarlos en la mochila o en el bolso del pantalón. En general, son la opción perfecta para escuchar música o contenido multimedia.

Xiaodu afirma que cada auricular posee un altavoz dinámico de 13 mm, los cuales ofrecen un sonido, claro, conciso y potente, con mucha nitidez. Los auriculares hacen uso de decodificación de audio AAC y SBC que evita perdidas de calidad durante la transmisión. La conectividad se hace a través de Bluetooth 5.0.

Otro de los aspectos a destacar de los nuevos audífonos de la marca asiática es que tiene modo ENC que reduce el ruido ambiental durante las llamadas. En cuanto a la batería, con una sola carga estos auriculares pueden usarse hasta por 4 horas seguidas. Sin embargo, con su estuche de carga puede aumentar la autonomía hasta 16 horas, y lo mejor de todo es que se carga mediante el puerto USB-C.

Du Smart Buds de Xiaodu, especificaciones técnicas

Drivers Dinámicos de 13 mm

Potencia de salida 3 mW.

Conectividad Bluetooth 5.0. con latencia menor a 200 ms.

Resistencia al agua IPX4.

Autonomía de hasta 4 horas con una sola carga y hasta 16 horas con estuche de carga.

Decodificación de audio AAC y SBC y modo ENC de reducción de ruido ambiental.

En cuanto a los precios, estos nuevos audífonos TWS están a la venta en AliExpress a un precio de 19.99 dólares, pero si compras dos pares de auriculares, te dan un 5% de descuento adicional. Pero eso no es todo, si eres uno de los primeros 100 compradores, y haces uso del cupón DUVIP10 los podrás comprar con un 50% de descuento, por lo que el precio final quedaría en los 9.99 dólares. ¡No dejes pasar esta oportunidad!