Después del anuncio de los iPhone 13 hace poco, Apple ahora ha confirmado otro evento más que lleva por nombre ‘Unleashed’, y el cual tendrá lugar el próximo 18 de octubre. La transmisión se hará desde el Apple Park, donde seguramente veremos hardware relacionados con potencia.

Esto significa que finalmente vamos a presenciar el anuncio oficial de nuevos modelos de MacBook Pro que estarían impulsados por el nuevo procesador de la empresa, el M1X. Además, el equipo llegaría en presentaciones de 14 y 16 pulgadas, respectivamente.

Además de los MacBook Pro se espera que Apple también presente novedades sobre iOS y macOS Monterey, mismo que sería lanzado después del anuncio de los nuevos portátiles de la compañía.

Así mismo, el Mac mini sería otra de las grandes novedades, una versión actualizada que probablemente tendrá el nuevo chipset M1X, pero sin cambios en su diseño ni tampoco en los puertos, que se mantendrían sin cambios con respecto a la generación anterior.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021