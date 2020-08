Trump amenaza con cerrar TikTok el 15 de septiembre

La amenaza a TikTok sigue presente por parte del presidente Donald Trump. Ha declarado que si el 15 de septiembre ByteDance no la ha vendido a una empresa de Estados Unidos, quedará prohibida.

Por supuesto espera que sea vendida a un super precio, que debe recibir el Departamento del tesoro, dado que se ha visto generoso al no haber realizado la orden ejecutiva que iba a firmar el primero de septiembre.

Como se sabe, se anunció que Microsoft estaba en tratos para comprar la app en un lapso de 45 días, si bien ByteDance no desea venderla. A pesar de todo, el Presidente de Estados Unidos confía en que alguna empresa, no necesariamente Microsoft, la comprará y una vez más indicó que la compra debe ser al 100% de la empresa, en todos los países en donde funciona y no solo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Recalcó que TikTok cerrará el 15 de septiembre a menos que alguien la compre y dicha compra sea aprobada y sea por una buena suma. El argumento que ha mantenido es el de poner en riesgo la seguridad nacional y de castigar a China, por el problema de salud mundial.

De concretarse, sería la primera vez en el gobierno de dicho país, que un presidente niega el acceso a sus ciudadanos a una app, sin que ésta haya realizado violaciones legales.

