WhatsApp es la aplicación más conocida de mensajería instantánea. La razón de su éxito es su sencillez, cosa que no a todo el mundo le gusta y que ha generado fugas hacia otras aplicaciones como LINE o WeChat, con la misma función, pero con muchas opciones más, como bloqueo de seguridad, dibujos o stickers. Este problema se puede solucionar con una serie de aplicaciones que se pueden integrar con WhatsApp y así mejorar la experiencia del usuario, al gusto de cada uno.

1- WhatsApp Lock Free

WhatsApp no impone ningún tipo de control sobre quién accede a la aplicación. Si alguien tiene acceso a nuestro terminal, podrá acceder sin problemas a WhatsApp y ver los mensajes e incluso enviar mensajes. Una de las soluciones pasa por bloquear con código el terminal o con algún patrón, algo que muchos usuarios no se deciden a hacer por comodidad. Para ellos, se ha creado la aplicación WhatsApp Lock Free, que permite establecer un patrón de bloqueo u obligar a introducir un pin al entrar a la aplicación

2- WhatsBack Free: WhatsApp Backup

En caso de robo o pérdida de nuestro smartphone, todas las conversaciones de WhatsApp se perderían sin posibilidad de recuperarlas. Para ello, podemos optar por un programa que realice copia en la nube, no en el propio terminal. Uno de estos programas es WhatsBack Free: WhatsApp Backup, que permite copiar las conversaciones a la nube de Google Drive y restaurarlas sin problema.

3- Z-Art para WhatsApp

Con esta aplicación podrás hacer volar tu imaginación y compartir dibujos con tus contactos hechos sobre un lienzo en blanco o sobre tus propias fotografías. Además, podrás añadir objetos desde la propia galería de la aplicación y sorprender a tus contactos. Otra alternativa que funciona mejor pero más sencilla es Paint for Whatsapp.

4- WhatsApp Contact Photo Sync

Esta app permite sincronizar las fotos de tus contactos en WhatsApp con la foto personal de su número de teléfono en el dispositivo de forma manual.

5- WCleaner para WhatsApp

Uno de los problemas principales de los smartphones es la memoria, casi siempre insuficiente. Y uno de los culpables siempre es WhatsApp, que almacena centenares de datos de los usuarios, las conversaciones, fotos, vídeos o notas de voz. Esta aplicación borra el historial poco a poco, dándonos la oportunidad de poder guardar de forma manual los archivos en otro lugar (PC) durante un tiempo.

6- WhatsApp Ghost

Una de las ventajas, o desventajas depende de cómo se mire, es poder ver la última conexión de los usuarios, y así saber si han visto tu mensaje. Hay forma de evitarlo, con esta app podemos entrar a WhatsApp sin conexión de datos, leer y no dejar rastro. Los contactos no notarán que has leído el mensaje.

7- Smileys

Si te encantan los emojis o stickers de otras apps como Messenger o LINE, esta app permite adjuntar imágenes de forma rápida como si fueran emoticonos. Cuenta con una gran cantidad de emoticonos, memes, personajes famosos y demás imágenes divertidas. Aplicaciones similares hay también muchas en Google Play o App Store

8- WhatsApp Wallpaper

Aplicación oficial de WhatsApp con unas pocas imágenes más para poder poner de fondo de pantalla de las conversaciones. Si no te convence ninguna hay decenas de apps con millones de imágenes para escoger, solo es cuestión de buscar.