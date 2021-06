Jugar Pokémon Go es bastante divertido, pero es una aplicación que nos quita bastante de nuestro valioso tiempo debido a que para cumplir las misiones debemos movernos por la calle, por lo que en ocasiones lo vuelve un juego tedioso y difícil de cumplir. Sin embargo, existentes alternativas donde puedes cambiar la ubicación del GPS de manera fácil y sin complicaciones gracias a la herramienta que proporciona iMyFone AnyTo.

Gracias a esto podrás quedarte en casa y progresar en Pokémon Go o simplemente dirigirte a la casa de un amigo mientras la ubicación del juego marca otro destino. Esta aplicación es considerada uno de los mejores y más seguros desde el cual puedes cambiar tu ubicación tanto en dispositivos iOS como en teléfonos Android. De esta manera, te olvidarás de preocupaciones por usar un servicio ilegal o prohibido, ya que, con un solo clic, puedes ser transportado a cualquier lugar de manera casi inmediata.

¿Qué es iMyFone AnyTo y que dispositivos son compatibles?

La aplicación iMyFone AnyTo tiene como objetivo ocuparse de los problemas de ubicación de todos los usuarios, desde el cambio, el intercambio, la suplantación de identidad, la ubicación falsa, entre otras funciones. La app de escritorio permite a los usuarios ir a cualquier lugar en cualquier momento con un simple clic y con una conexión a Internet.

AnyTo tiene múltiples e interesantes características y funciones que pueden completar todas las necesidades para cambiar la ubicación en dispositivos iOS, una de las plataformas más restringidas donde los usuarios no pueden hacer muchas modificaciones en la configuración del sistema operativo. No obstante, con el software de iMyFone este problema se puede resolver fácilmente, y cambiar la ubicación en tu iPhone o incluso en tu ordenador macOS.

Entre las características más interesantes de este software se encuentra la posibilidad de cambiar la ubicación del GPS en iOS y Android. Además, se puede simular el movimiento del GPS con una ruta personalizada desde dos puntos o desde múltiples puntos. Lo mejor de todo que es compatible con todas las aplicaciones que hacen uso de la ubicación como es el caso de Pokémon Go, pero también de otras apps como WhatsApp, Facebook, Google Maps, Snapchat, Tinder, entre otras. Con AnyTo tienes a la mano las siguientes funciones:

Personalizar la velocidad

Registros históricos

Pausar Anytime

Establecer coordenadas

Acceder a diferentes ubicaciones para juegos basados en AR y que hacen uso del GPS

Simular diferentes ubicaciones geográficas

Compartir ubicación virtual en redes sociales

Por otro lado, este poderoso software desarrollador por iMyFone es compatible con todos los dispositivos de Apple con sistema operativo iOS donde se incluye al iPhone 11 y iPhone 12. También hay una versión de escritorio para ordenadores con Windows y macOS, en el caso de Android, admite la mayoría de los dispositivos con este sistema, en modo juego desde Android 6 y en modo social desde Android 5, por lo que el soporte de AnyTo es extendido.

Cómo cambiar la ubicación en Pokémon Go con AnyTo

Si eres asiduo usuario del juego Pokémon Go, seguramente te estarás preguntado qué hacer para falsificar la ubicación dentro del juego y así poder recoger más personajes icónicos y llegar a todos los gimnasios Pokémon locales y subir de nivel a tu entrenador. Pero también te servirá para protegerte del Shadow Pokémon, el cual roba objetos y la única forma de no perderlos es enfrentando al Team GO Rocket en una de las Poképaradas. Cabe decirte que esto es posible y lo puedes hacer de la manera más fácil, ya que muchas veces los personajes están fuera de tu alcance y, por ende, no puedes trasladarte fácilmente. Por fortuna, la herramienta AnyTo nos ayuda y nos dice como cambiar de ubicación en Pokémon Go.

Para poder cambiar de ubicación en Pokémon Go es uno de los métodos más fáciles siempre y cuando se use AnyTo de iMyFone. Para ello, debes seguir los siguientes pasos al pie de la letra:

Paso 1: Instalar y abrir iMyFone AnyTo en la computadora y después seleccionar “Empezar”.



Paso 2: El programa pedirá que conectes tu Android, iPhone o iPad a la computadora usando el cable USB. Posteriormente, deberás confirmar los permisos necesarios.



Paso 3: Debes hacer clic en “Modo de teletransporte” que se encuentra en la esquina superior derecha y después elegir tu destino preferido.



Paso 4: Confirmar haciendo clic en “Mover”.



Paso 5: Ahora podrás ver la ubicación en Pokémon Go y como se ha cambiado al lugar que previamente seleccionaste.

Los pros y contras de usar iMyFone AnyTo

Una de las ventajas imprescindibles de AnyTo es que es una aplicación casi perfecta dado a que cuenta con funciones completas y características avanzadas para los usuarios que desean cambiar sus ubicaciones en tiempo real y de manera completamente fácil. Otro de los puntos fuertes del programa es que se puede usar sin jailbreak en dispositivos iOS, algo que es fascinante para todas las personas que hacen uso de este sistema operativo móvil.

Todo programa tiene sus virtudes, pero también sus contras, y una de ellas es que el software solo está disponible para PC de escritorio o portátil, además de que se requiere que los teléfonos estén conectados a través del cable USB. Pero a pesar de este defecto, el uso de una computadora para el cambio de ubicación siempre será necesario en este tipo de casos, ya que las aplicaciones móviles son propensas a ser eliminadas de sus respectivas tiendas.

El software iMyFone AnyTo es completamente seguro, puedes confiar en él. Puedes usarlo en casi cualquier versión de Android, desde 6 en adelante, y también funcionará en teléfonos iOS. Esto significa que puedes usarlo con confianza sea cual sea el dispositivo móvil que tengas, ya que te permite concentrarte en el asunto más importante que es hacer crecer tu colección de Pokémon en las calles virtuales después de que hayas cambiado la ubicación de tu GPS en Android o iOS.

¿Cuánto cuesta AnyTo?

AnyTo se puede descargar totalmente gratis para Windows o macOS. Pero para tener todas las funciones y aprovechar el programa al máximo deberás comprar una licencia que se enviará en cuestión de minutos. Además, tienes acceso a otros beneficios como soporte técnico gratuito, actualizaciones gratuitas de por vida y garantía de devolución de dinero de 30 días. Para los que solo quieran probar el software, se ofrece una prueba gratuita.

En el plan individual se ofrecen diferentes planes que se pueden adquirir de manera mensual, trimestral, plan de 1 año e incluso hay un Plan de por vida. El precio del plan mensual inicia en los 9.95 dólares, el plan de cada tres meses cuesta 19,95 dólares, el plan anual tiene un costo de 39,95 dólares y el plan más atractivo de todos tiene un costo de 59.95 dólares. Cabe señalar que en todos los planes se ofrece acceso hasta en 5 teléfonos y 1 PC. Como método de pago se aceptan tarjetas de crédito, débito y, por supuesto, PayPal.

Por si fuera poco, la empresa ofrece un 20% de descuento para todos los usuarios que eligen la opción de “Comprar Ahora” desde la página de compras del producto. Para ello, solo deben hacer uso del código promocional PROMOANT e inmediatamente tendrán el descuento para hacerse de uno de los programas más importantes del mercado como lo es AnyTo, con el cual puedes esconder o cambiar la ubicación de GPS de tu celular.

