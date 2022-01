Todos hemos pasado por ese mal momento cuando hemos borrado archivos accidentalmente de nuestro iPhone, o no podemos encontrarlos después de instalar la última actualización de iOS. Esos instantes suelen ser terribles, ya que pensamos que nunca más podremos recuperar nuestros archivos los cuales son muy importantes. Sin embargo, afortunadamente existen herramientas que nos pueden ayudar a recuperar dichos documentos, como es el caso de UltFone iOS Data Manager, uno de los mejores programas para administrar datos.

Esta solución de UltFone resulta ser una de las mejores opciones actualmente disponibles, ya que no solo nos ayuda a recuperar archivos borrados, sino también es perfecto para administrar y transferir datos de iOS sin iTunes, así es, con este programa no habrá necesidad de usar el programa de Apple, por lo que nos ahorrará mucho tiempo, el cual es valioso hoy en día. Es una gran herramienta para la recuperación de datos de iPhones viejos o dañados, el cual está disponible tanto para Windows como para Mac, aunque no es exclusivo del teléfono de Apple, por lo cual también funciona con el iPad e incluso con el iPod Touch.

Recuperar datos fácilmente en el iPhone, iPad y iPod Touch con UltFone iOS Data Manager

Una de las grandes ventajas del programa es la capacidad de hacer una copia de seguridad y restauración de archivos de iOS, por lo que es el mejor administrador de archivos para iPhone. Así mismo, nos puede ayudar a encontrar notas, archivos adjuntos, recordatorios, entre otros datos, sin problema alguno. La recuperación de datos del software de UltFone incorpora tantos métodos en una sola herramienta que lo hace unas aplicaciones más robustas.

Los usuarios pueden restaurar datos desde un dispositivo iOS con o sin respaldo de seguridad, por lo que nos da la posibilidad de recuperar más de 35 tipos de archivos, incluidas fotos, videos e incluso mensajes de WhatsApp. Por otro lado, también admite copias de seguridad y restauración de las principales aplicaciones de mensajería instantánea como LINE, Kik, Viber, WeChat (solo en Mac), por lo que podrás solucionar los problemas del sistema iOS antes de la recuperación de datos, lo cual es genial. Lo mejor de todo es que UltFone iOS Data Manager es multiplataforma, esto indica que puede descargarse en cualquier PC con Windows y Mac.

Entre los diferentes escenarios donde se puede usar este programa está el de la eliminación accidental, los archivos rotos o dañados, exportar fotos desde el dispositivo iOS a la PC, puedes restaurar los archivos de respaldo si olvidaste la contraseña y no puedes ingresar porque el iPhone está bloqueado, de igual manera es posible hacer una degradación de software, así como una actualización de iOS, restaurar archivos después de haber hecho un jailbreak fallido, o un ataque malicioso a través de virus o si el iPhone muestra la pantalla negra de la muerte, por lo que igualmente se pueden recuperar datos por un fallo del sistema.

Pasos para administrar datos de iPhone y iPad de manera fácil y rápida

Paso 1. Es necesario descargar UltFone iOS Data Manager en tu PC con Windows o Mac y después deberás conectar tu dispositivo a través del cable Lightning.

Paso 2. Dentro de la interfaz principal del programa tendrás que verificar que se haya detectado tu dispositivo. Ahora tendrás que seleccionar la opción “Administrar” del menú para comenzar a administrar los archivos de tu iPhone, iPad o iPod Touch.

Paso 3. En este paso es importante mencionar que el programa permite administrar hasta 8 dispositivos de datos en tu dispositivo iOS, por lo que debes seleccionar un tipo de datos en la barra lateral izquierda, entre los cuales se encuentran Fotos, Audio, Contactos, Mensajes, Aplicaciones, Libros y Marcadores.

En el mismo apartado la herramienta permite eliminar archivos no deseados en un solo instante y sin complicaciones. Esto ayudará a liberar espacio de almacenamiento, para ello, debes seleccionar los archivos que deseas eliminar y tocar el botón “Eliminar”. Otro detalle que hay que mencionar es que de igual manera puedes combinar contactos en caso de que haya duplicados, simplemente debes hacer clic en el botón “Combinar” para eliminar.

Exportar archivos es otra de las posibilidades que nos da el programa. Para hacer esto solo debes apretar el botón que dice “Exportar” y seleccionar la ubicación para guardar los archivos. De la misma manera se pueden importar archivos desde la computadora al iPhone, solo hay que presionar el botón “Importar” y el software hará su magia.

¿Qué dispositivos son compatibles con UltFone iOS Data Manager?

UltFone iOS Data Manager es compatible con una gran cantidad de modelos de iPhone, de hecho, soporta la última serie iPhone 13 con sistema operativo iOS 15, aunque aquí está la lista completa de modelos y versiones del sistema:

iPhone

iPhone 13 Mini/13/13 Pro/13 Pro Max

iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro/Pro Max

iPhone XS/XS Max

iPhone XR, iPhone X

iPhone 8 Plus, iPhone 8

iPhone 7 Plus, iPhone 7

iPhone SE, iPhone SE(2nd)

iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6

iPhone 5s y anteriores

iPad

iPad

iPad 2

iPad 3

iPad 4

iPad 9.7 (2017)

iPad 9.7 (2018)

iPad 10.2 (2019)

iPad mini

iPad mini 2 con Retina display

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad mini (2019)

iPad Air

iPad Air 2

iPad Air (2019)

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPod

iPod touch 7

iPod touch 6

iPod touch 5

iPod touch 4

iPod touch 3

iPod touch 2

iPod touch 1

El programa de UltFone es una verdadera e importante alternativa ideal de iTunes para hacer una copia de seguridad del iPhone en la computadora, y lo mejor de todo es que es gratis, con el cual podrás sincronizar archivos de iPhone entre el dispositivo iOS y la computadora fácilmente. A diferencia de iTunes o iCloud, este administrador de datos permite obtener una vista previa de la copia de seguridad anterior antes de restaurar para que puedas recuperar completamente tus archivos deseados sin sobrescribir tus datos actuales.

Las características clave de UltFone iOS Data Manager es que con un clic podrás exportar fotos desde el dispositivo iOS a la computadora, administrar datos de iOS más fácil que iTunes (Importar / exportar / eliminar / editar), realizar una copia de seguridad y restaurar archivos de iOS de manera flexible, también puedes transferir datos entre la computadora y el dispositivo sin sincronizar con iTunes y soporta la nueva serie iPhone 13 y iOS / iPadOS 15. No hay duda, esta es la mejor herramienta para administrar y transferir datos de iOS sin iTunes.