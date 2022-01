Vaya problema en el que está envuelto Grupo Salinas y su dueño Ricardo Salinas Pliego, ya que de no pagar impuestos la empresa Elektra podría ser embargada. Esta noticia llega después de que la cadena de tiendas recibiera una notificación por parte de la Suprema Corte.

De esta manera, el SAT ha fijado un plazo de 5 días para que Elektra notifique cuánto y cómo va a pagar su adeudo que suma un total de 2,636 millones de pesos. En caso de que el plazo venza y no haya respuesta del contribuyente, el SAT puede utilizar distintos criterios de cobranza, entre ellos, el embargo a las tiendas de Salinas Pliego.

Es importante mencionar que independientemente de que la Corte haya hecho una sentencia como todos los demás casos, el SAT no puede actuar hasta que notifique legalmente.

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, explicó que mientras no llegue por escrito la dependencia no puede actuar. Esta notificación, que debe hacer Elektra, no tiene una fecha tentativa, ya que la pandemia provocó un rezago en las notificaciones, por lo que el SAT no sabe cuándo exactamente habría respuesta escrita por parte del contribuyente.

Los impuestos que debe la cadena de tiendas de Grupo Salinas son por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes. Las empresas de Salinas Pliego deben alrededor de 40,000 millones de pesos en impuestos.