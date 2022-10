Google ha liberado para todos los usuarios la nueva versión de su navegador predilecto, Chrome 107. La actualización se liberó esta semana, por lo que está llegando a todo el mundo de manera escalonada, por lo que podría tardar algunos días en llegar a tu región.

Es importante mencionar que Chrome 107 llega con pocas funciones, pero que son vitales para el correcto funcionamiento y la buena experiencia de usuario.

El navegador ahora brinda compatibilidad total con HVEC, el formato H.265 ya funciona correctamente en la versión estable del navegador, con esto ya podrás reproducir videos en este formato que es de alta calidad y resolución.

Asimismo, Google ha comenzado la desaprobación de Widevine para preparar el camino para un nuevo CDM, el cual se enviará a otros navegadores basados en Chromium en las próximas semanas para que Widevine se bloquee por completo.

Si alguna vez intentaste transmitir contenido en un dispositivo y te saltó una notificación de que el contenido estaba protegido y no se podía visualizar, es probable que se tratará de un problema de DRM. Este último es un medio para proteger el contenido digital para que no se use y descargue ilegalmente.

Además de las novedades antes mencionadas, Chrome 107 incluye mejoras de estabilidad, rendimiento, pero sobre incluye parches de seguridad de alto nivel, por lo que con la nueva versión del navegador podrás navegar de manera más segura.

La nueva versión de Chrome ya está disponible para su descarga en computadoras Windows, macOS y Linux, y próximamente se sumará en los Chromebooks como Chrome OS 107, pero con funcionalidades adicionales.