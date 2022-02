WhatsApp está en constante cambio, sobre todo porque se trata de una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas alrededor del mundo, es por eso que debe agregar nuevas características con frecuencia.

Desde hace varios meses se detectó que los desarrolladores están trabajando en las reacciones al más estilo de iMessage o Instagram. Los primeros rumores surgieron en agosto de 2021, en el cual se dijo que la característica estaba en desarrollo, y ahora todo parece indicar que dicha funcionalidad finalmente estará disponible para todos, pero de momento solo para los que tengan instalada la versión beta de la aplicación.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. ??????? pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

