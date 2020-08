Netflix anuncia sus estrenos para de septiembre 2020

Como cada mes, Netflix da a conocer los lanzamientos de nuevas películas y series, asi como estrenos de documentales y especiales, sin olvidar la programación infantil.

Para México los contenidos están integrados por los siguientes, algunos con fechas posteriores para su descarga.

SERIES

Lejos (4/9/2020)

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Ratched (18/9/2020)

Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Las crónicas del taco (15/09/2020)

Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida… hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

Casi una duquesa (11/9/2020)

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020)

Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

Batalla de barbacoas (18/9/2020)

En esta nueva versión de concurso de barbacoa, doce cocineros aficionados celebran la sagrada tradición del Sur a través de un viaje culinario.

The Gift: Temporada 2 (10/9/2020)

En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

Sneakerheads (25/9/2020)

Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

Jack Whitehall: Travels with My Father (22/9/2020)

El alegre humorista Jack Whitehall se anima a embarcarse en más desventuras con su estructurado padre Michael en una nueva temporada de esta comedia sin guion ni límites.

Recuerdos de juventud (7/9/2020)

Drama que acompaña las vidas de tres personas en la industria de la moda, donde los sueños son un lujo para pocos, y solo la verdadera pasión los llevará a alcanzarlos.

Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9/2020)

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020)

Connie se harta de su esposo Plutarco y decide tomarse un descanso de cien días para ver si la ausencia vuelve a acercarlos. ¿Mantendrán 20 años de matrimonio?

Top Chef – Temporada 3: Miami (1/9/2020)

En esta temporada, el calor de Miami no es nada comparado con el calor de la cocina donde 15 chefs compiten para llevarse cien mil dólares y todos los laureles.

Top Chef – Temporada 4: Chicago (1/9/2020)

En la cuarta temporada de este reality, Chicago recibe a 16 chefs ansiosos por demostrar sus habilidades culinarias. La Ciudad de los Vientos nunca fue tan sabrosa.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 (1/9/2020)

Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 4 (1/9/2020)

La temporada 4 comienza a pura fiesta, con la boda de Khloe y el basquetbolista profesional Lamar Odom. ¿Cómo será la vida de recién casados ante cámaras?

PELÍCULAS

El diablo a todas horas (16/9/2020)

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración… y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

Enola Holmes (23/9/2020)

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

Pienso en el final (4/9/2020)

Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

Originales en español

Se busca papá (11/9/2020) – MÉXICO

Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

El practicante (16/9/2020) – ESPAÑA

Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

Corazón loco (9/9/2020) – ARGENTINA

Fernando es un hombre de familias… Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

La niñera: Reina Letal (10/9/2020)

Dos años pasaron desde aquella noche infernal, y Cole ahora vive otra pesadilla: la adolescencia. Los demonios no quedaron atrás… y están más sedientos que nunca.

Un partido decisivo (1/9/2020)

En un suburbio de Roma, la organización de un partido de fútbol expone los dilemas éticos y morales de los miembros de una comunidad desfavorecida.

Amor garantizado (3/9/2020)

Una abogada muy atareada (Rachael Leigh Cook) ayuda a un seductor cliente (Damon Wayans Jr.) a demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

Nominadas y ganadoras de premios

Parásitos (1/9/2020)

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Lady Bird (22/9/2020)

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

El hilo fantasma (22/9/2020)

Un diseñador queda flechado con una mesera, quien se convierte en su modelo, musa y amante. Con el tiempo, la relación se pone cada vez más intensa y extraña.

Belleza americana (1/9/2020)

Mientras se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre se obsesiona con una amiga de su malhumorada hija.

Gladiator: El desafío comienza (1/9/2020)

Tommy y Lincoln se enredan en la lucha callejera ilegal con diferentes objetivos, mientras un promotor organiza a escondidas la pelea de los jóvenes en el cuadrilátero.

El sustituto (4/9/2020)

Cuando traen a su hijo secuestrado de vuelta a casa, una madre sospecha que el niño no es su hijo, por lo que el capitán de la policía la envía al manicomio.

El sorprendente Hombre Araña (30/9/2020)

En este nuevo lanzamiento de la franquicia del arácnido, el joven Peter Parker aprende a controlar sus poderes cuando se enfrenta al archivillano Lagarto.

Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

Las mujeres perfectas (1/9/2020)

Luego de mudarse con su marido a la hermosa localidad de Stepford, una mujer nota que algo no anda nada de bien con las esposas del vecindario.

Cincuenta sombras liberadas (8/9/2020)

Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial, pero una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.

Documentales y especiales

The Chef Show: Temporada 2 (24/9/2020)

Jon Favreau y Roy Choi meten las manos en la masa y se reúnen con grandes chefs y amigos del espectáculo para charlar de todo un poco y preparar manjares.

El dilema de las redes sociales (9/9/2020)

Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

La Línea: La sombra del narco (9/9/2020)

En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

Chef’s Table: BBQ (2/9/2020)

La serie gastronómica nominada al Emmy se deja llevar hacia el arte de la barbacoa, con talentosísimos chefs invitados de EE. UU., Australia y México.

Challenger: El vuelo final (16/9/2020)

El transbordador Challenger despegó y aterrizó nueve veces antes de desintegrarse en pleno vuelo en enero de 1986 y provocar la muerte de toda su tripulación.

Una canción de amor para Latasha (21/9/2020)

La afroamericana Latasha Harlins fue asesinada a quemarropa, pero la culpable eludió la prisión. Esta injusticia fue un catalizador de los disturbios de 1992 en L. Á.

El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9/2020)

El documentalista Wim Wenders viaja por el mundo con el papa Francisco, registrando la controvertida mirada humanista del pontífice en una época extremadamente dividida.

Familia de medianoche (1/9/2020)

Los Ochoa son dueños de una ambulancia y luchan a diario por asistir a la gente de CDMX. En un lugar con un precario sistema de salud, todo puede suceder.

Justin Bieber: Never Say Never (15/9/2020)

El ídolo adolescente Justin Bieber ofrece imágenes personales de toda su carrera, que culminan con escenas de su triunfal gira del año 2010.

Niños y familia

Jurassic World: Campamento Cretácico (18/9/2020)

Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora, estos seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

Julie and the Phantoms (10/9/2020)

Una adolescente encuentra en un trío de fantasmas ochenteros la confianza que necesita para brillar en la música y acercarse al chico que le gusta.

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (1/9/2020)

Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

Mascotas unidas (11/9/2020)

Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

StarBeam: Temporada 2 (8/9/2020)

El egoísta capitán Barbapez, la enojada Marla Malhumor… Nuestra superheroína StarBeam continúa su misión de detener a estos y otros villanos para salvar el día.

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (22/9/2020)

El mono Chico Bon Bon y sus Reparadores están de vuelta con una nueva temporada para resolver toda clase de problemas.

Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación (4/9/2020)

Lucky y sus amigas regresan a la Academia de Equitación Palomino Bluffs, donde las esperan emocionantes misterios, nuevas amistades ¡y la oportunidad de salvar la escuela!

Thomas y sus amigos: Temporada 24 (1/9/2020)

Mientras trabaja en Sodor, Thomas se reúne con viejos y nuevos amigos y explora lugares lejanos como la India, Brasil y Australia.

Pollitos en fuga (4/9/2020)

Rocky el gallo y Ginger la gallina encabezan un plan para cambiar el destino de todos los habitantes del gallinero.

La gran aventura LEGO (12/9/2020)

Tras ser confundido con un LEGO Master Builder, el pequeño Emmet se ve involucrado en una misión urgente para acabar con los malvados planes del presidente Negocios.

Emoji: La película (1/9/2020)

En Textópolis, donde se supone que los emojis solo muestren una emoción, las diversas expresiones de Gene se convierten en un problema. Su solución: volverse “normal”.

Las aventuras de Rocky y Bullwinkle (1/9/2020)

Cuando Boris, Natasha y Amadísimo Líder se apoderan de las transmisoras para hipnotizar espectadores, el FBI intenta detenerlos con la ayuda de Rocky y Bullwinkle.

Anime

Memorias de Idhún (10/9/2020)

Un Nigromante ha tomado el mágico mundo de Idhún. Por suerte, dos jóvenes terrícolas están dispuestos a luchar para proteger a los idhunitas refugiados en la Tierra.

Dragon’s Dogma (17/9/2020)

Ethan, que resucitó como un Arisen, va a la caza del dragón que le arrebató lo que más amaba, pero cada demonio al que enfrenta le va quitando, poco a poco, su humanidad.

The Promised Neverland: Temporada 1 (1/9/2020)

Tres talentosos niños descubren que su recóndito orfanato no es el paraíso que creían e idean un peligroso plan de escape para salvar a todos sus amigos.

Beyblade Burst Turbo: Temporada 1 (1/9/2020)

En busca de títulos y torneos, este competidor novato debe aprovechar su potencial en distintas competencias.