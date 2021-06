Microsoft acaba de actualizar su aplicación PC Health Check para mostrar información más certera acerca de por qué tu PC no será capaz de ejecutar el nuevo Windows 11, y así ayudar a lidiar con parte de la confusión que existe en torno a la actualización del sistema operativo.

Si ya has descargado la aplicación, debería actualizarse automáticamente cuando lo ejecutes nuevamente, y si aún no lo has descargado lo harás en su versión más reciente.

Los mensajes que mostraba la herramienta eran confusos, daba nula información a los usuarios del porque Windows 11 no era compatible con la máquina, pero ahora, con la actualización, Microsoft y su aplicación dará información mucho más exacta en que aspectos es incompatible tu ordenador portátil.

Por otro lado, Microsoft ha lanzado una versión de 64 bits de Office para equipos basados en ARM. Los desarrolladores han logrado mejorar el rendimiento cuando trabajan con documentos grandes, y también se implementó soporte para complementos de 64 bits para software de productividad.

La nueva versión de Office se encuentra actualmente en fase beta y está disponible a través del programa insider. Cabe señalar que en esta etapa las aplicaciones de Office no admiten algunas de las características disponibles en las versiones estándar de la suite ofimática.

Con información de The Verge