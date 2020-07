Twitter planea lanzar una versión de pago de su red social

Después de haber revelado sus cifras de ganancias correspondientes al segundo trimestre de 2020, donde Twitter registró ingresos por 683 millones de dólares y un crecimiento del 34 por ciento en su recuento de promedio de DAU monetizable. La compañía nos sorprendió con un anuncio que tiene que ver con suscripciones.

Debido al impacto financiero por la pandemia de coronavirus, muchas empresas se vieron afectadas económicamente, por lo que Twitter está explorando un modelo basado en suscripciones para traer más dinero a sus cuentas bancarias y compensar de alguna manera las perdidas.

Our acquisition of CrossInstall will accelerate key work streams in direct response. CrossInstall strengthens our ads-focused team, adds a successful demand-side platform, should help us build performance products & increase value of MoPub to mobile app developers. $TWTR pic.twitter.com/nshSAOW0PW

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) July 23, 2020