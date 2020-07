Twitter sufre el más grande hackeo a cuentas verificadas

Ha sido todo un escándalo el hackeo en Twitter a cuentas verificadas de famosos del arte, política, ciencia y tecnología más famosos además de empresas en donde a su nombre se realizó un fraude en donde por cada bitcoins donado “duplicarían la cantidad recibida”.

Twitter dijo que no sabe cómo sucedió este ataque y cómo llegó a expandirse en sus sistemas de administración y qué tanto se vieron afectados, por lo que se tuvieron que bloquear los tuits de cada cuenta verificada ya sea que haya estado comprometida o no así como las cuentas en sí. No se restauraríael acceso a los dueños hasta que tengan la certeza de que es seguro devolverles la cuenta, por lo cual algunos todavía no pueden acceder a la misma.

This was disruptive, but it was an important step to reduce risk. Most functionality has been restored but we may take further actions and will update you if we do. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Se sabe que las herramientas internas hechas por los empleados tuvieron que ver con el hackeo, motivo por el cual se vieron afectadas cuentas con doble autenticación. Unas horas después del ataque Twitter declaró que estaba investigando el incidente y tomando medidas para repararlo. Se desconoce qué herramientas fueron usadas, y cómo obtuvieron los hackers el acceso a la misma. Se sabe que en los círculos de hackers se compartieron capturas de pantalla de esta y cuando se descubre que alguien las comparte, no solo se eliminan de la plataforma, sino que se suspenden a los usuarios que las comparten.

Por vez primera en la existencia de Twitter se paralizaron las publicaciones, primero de forma total y luego parcial, se pidió reiniciar las contraseñas así como otras funciones, para luego cuando repararon el problema, se pudo de nuevo permitirá a las cuenta verificadas, funcionar de nuevo, si bien recalcó que de un momento a otro estarían inactivas de forma temporal.

We’re continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

El CEO de Twitter declaró que fue un día difícil para la red social, en donde se sentían muy mal por lo que pasó, por lo que estaban diagnosticando y compartirán lo que puedan cuando tengan más conocimiento de los sucesos. Otros ejecutivos lamentaron el incidente y se disculparon con sus usuarios.

NEW — statement from a spokesperson for Bill Gates. “We can confirm that this tweet was not sent by Bill Gates. This appears to be part of a larger issue that Twitter is facing. Twitter is aware and working to restore the account.” pic.twitter.com/v37Jvs76Jl — Teddy Schleifer (@teddyschleifer) July 15, 2020

Algunos de los afectados por medio de voceros recalcaron que las pubblicaciones hechas no correspondían a los dueños de la misma, como en el caso de Bill Gates, quien fue la segunda víctima del hacker , después de Elan Musk, seguido por Apple, Uber, Barack Obama, Jeff Bezos, Joe Biden, Kanye West, Mike Bloomberg entre otras cuentas de alto perfil.

Hasta ahora hay dos teorías que indican difetentes responsables. En una se dice que un empleado de Twitter ayudó a cometer el hackeo y fue pagado por hacerlo yasea dando el acceso a terceros o haciendolo por si mismo. En otra se habla de varias personas, en donde el cerebro es un hacker de nombre Kirk, quien en nas horas sumó $100, 000 dólares al obtener el control de la herramienta interna de Twitter, para resetear los correos electrónicos de las cuentas y así subir el mensaje de fraude.

Las cuentas de usuarios regulares no fueron afectadas y podían usarse sin problema, sin necesidad de hacer cambios en la contraseña, aunque quienes cayeron en la estafa no podrán recuperar sus bitcoins Twitter está comprometido a dar a conocer sus descubrimientos en su cuenta de soporte.

Con información de The Verge, Motherboard y TechCrunch