WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares ha estado agregando algunas importantes mejoras y características, incluidas las reacciones de emoji, la oportunidad de poder compartir archivos de mayor tamaño, las nuevas funciones en notas de voz y más.

Meta ahora ha anunciado la adición de una importante característica, que es el aumento en el límite de los grupos que pasa de 256 a 512 participantes. WhatsApp anunció el mes pasado que estaba duplicando el límite de participantes para grupos, y ahora se ha comenzado a implementar para todos los usuarios que tengan instalada la versión beta de la app en Android, iOS y PC.

WhatsApp is releasing larger groups with 512 participants to everyone!

You can finally create and join groups with up to 512 people by using the latest versions of WhatsApp for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/KEGmGwR3De

