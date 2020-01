WhatsApp ya está realizando pruebas con stickers animados

Fue por allá de abril de 2019 cuando se mencionó la posibilidad de que WhatsApp incluyera stickers animados para mejorar la interacción entre usuarios, pero finalmente ha pasado casi un año y no tuvimos nuevamente novedades, pero en la última beta para Android ya aparecieron los primeros detalles.

En la última beta de WhatsApp 2.20.10 para Android se incluyeron detalles sobre los stickers animados. En concreto al momento de revisar los paquetes de stickers instalados en nuestro móvil nos aparecerán nuevos paquetes, pero animados.

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see “UPDATE” for all packs you have previously downloaded.

Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020