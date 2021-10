Google ha decido cancelar YouTube Rewind para siempre, y con ello se dice adiós al resumen anual de tendencias, creadores, memes y los videos más populares de la plataforma.

YouTube afirma que ahora reenfocará su energía en celebrar las tendencias del servicio con una experiencia y enfoque diferente, pero por el momento no hay más detalles de cómo será y como se mostrará a los usuarios.

La plataforma ha confirmado que confiará en los creadores para llenar el vacío dejado por Rewind, por lo que la empresa continuará siendo un espacio inspirador para todos, donde cada usuario podrá crear su propio video Rewind y compartirlo con sus seguidores.

Thank you to all the creators involved in Rewind – we’ll be ? for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube ? with a different and updated kind of experience – stay tuned! ? https://t.co/kI69C24eL0

