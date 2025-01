Hisense se lleva 50 galardones durante el CES 2025 por innovación en pantallas y electrodomésticos

Durante la celebración del CES 2025 en Las Vegas, Hisense ha logrado un hito al recibir 50 premios otorgados por medios y organizaciones tecnológicas reconocidas a nivel internacional.

Entre estos, destacan reconocimientos de plataformas como Digital Trends, Trusted Reviews y la Consumer Technology Association (CTA), lo que marca un récord de premios para la marca en este evento.

Innovación en pantallas: TriChroma y Micro LED

La estrella de la exposición fue la pantalla LED RGB Mini-LED TriChroma de 116 pulgadas, la más grande del mundo de su tipo. Este impresionante dispositivo ha incorporado la tecnología RGB Local Dimming Display, que mejora notablemente la gama cromática y la precisión del control del color.

Como resultado, ha recibido 18 premios de medios internacionales especializados como Tom’s Guide, Tech Radar, Digital Trends y T3, destacando su avanzada tecnología Mini-LED y su gran tamaño, brillo y riqueza de color.

Por otro lado, la pantalla Micro LED de 136 pulgadas de Hisense también ha llamado la atención de los medios por su excelente claridad, precisión cromática y efectos visuales realistas.

Este modelo ha ganado distinciones de renombre, incluyendo el prestigioso Best of CES por Trusted Reviews, Yanko Design y The Gadgeteer Reviewed, consolidándose como una de las mejores propuestas de este año.

Proyectores láser 4K: innovación en imágenes y sonido

Otro producto que se destacó fue el proyector láser 4K L9Q, reconocido por su capacidad para ofrecer imágenes brillantes y vívidas en ambientes bien iluminados, además de su sistema de sonido envolvente.

Este modelo, el más grande y flexible en su categoría, recibió el galardón Best of Show de parte de siete medios tecnológicos, incluidos Trusted Reviews, Home Theater Review, TechRadar y Android Authority. Su excepcional rendimiento y versatilidad lo posicionan como uno de los mejores proyectores láser del mercado.

Electrodomésticos inteligentes para el hogar

Los electrodomésticos de Hisense también han destacado en esta edición del CES 2025 gracias a su tecnología inteligente, facilidad de uso y enfoque en la eficiencia energética.

Productos como el refrigerador Jumbo Side by Side han recibido cuatro premios, entre ellos Reviewed y Yanko Design, mientras que la Lavadora Secadora Personal ha ganado tres premios, incluyendo el CES Innovation Award.

Además, el refrigerador FreshVault ha obtenido el reconocimiento de medios como TWICE Picks, Techlicious y USA Today, siendo considerado el Top Pick de CES 2025. Este último ha sido especialmente elogiado por su innovador cajón sellado al vacío, que crea un entorno con poco oxígeno para mantener la carne fresca hasta cinco días.

El CES 2025 ha sido una nueva plataforma en la que Hisense ha reafirmado su liderazgo en el desarrollo de tecnologías avanzadas en pantallas, electrodomésticos inteligentes y dispositivos relacionados. A través de su enfoque constante en la innovación, la marca continúa ofreciendo productos de alta calidad a precios accesibles para los consumidores.

Fuente: Street Insider