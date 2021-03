Después de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados, ahora se ha iniciado en el Senado el análisis para avalar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, también conocido como Panaut.

Es una base de datos que recabará información sobre el número telefónico de los usuarios, así como la fecha y hora de activación de la tarjeta SIM, nombre completo del suscriptor, número de identificación oficial, información biométrica del usuario o representante legal y el domicilio.

La iniciativa provocó que diversas organizaciones que defienden los derechos digitales, representantes de empresas, sociedad civil, voces especializadas en los sectores de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación, se expresaran en contra de esta disposición, por lo que pidieron al Senado no aprobarla.

Mencionan que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México podría representar un riesgo para los ciudadanos, ya que existen infinidad de maneras en la que la delincuencia puede establecer comunicaciones sin registro ni control.

Además, el registro de un teléfono mediante nombre y CURP no garantiza la veracidad de los datos y menos aún que en el caso de cometerse un delito realmente se atrape al culpable, por lo que puede culparse a una persona que no lo sea o no tenga nada que ver, por lo que esta iniciativa podría ser contraproducente.

Con información de Senado de México