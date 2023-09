Aunque no es una práctica ilegal, muchas aerolíneas lo prohíben.

La demanda presentada por American Airlines contra un controvertido sitio web de venta de boletos vuelve a poner de relieve la práctica del “skiplagging”, una estrategia empleada por ciertos viajeros para conseguir tarifas más económicas.

¿Qué es el skiplagging?

El skiplagging es una estrategia que funciona de la siguiente manera: supongamos que un pasajero desea viajar de Nueva York a Charlotte (Carolina del Norte), pero los vuelos directos son costosos.

En cambio, reserva un vuelo más económico que va de Nueva York a Denver, con una escala en Charlotte. En lugar de continuar hasta Denver, el pasajero se baja en Carolina del Norte y se deshace del tramo restante del boleto.

Esta práctica no es precisamente nueva. Por ejemplo, las agencias de viajes han conocido durante décadas las tarifas ocultas en las ciudades y, en algunos casos, incluso se lo han comunicado a sus clientes de manera consciente. Por lo tanto, el skiplagging no es un truco nuevo.

Sin embargo, cuando los precios de las aerolíneas comenzaron a aumentar considerablemente a finales de 2021, el skiplagging comenzó a recibir mucha más atención.

Skiplagged.com es un sitio web que ha contribuido a popularizar la venta de boletos hacia ciudades ocultas. Este sitio web permite a los usuarios ingresar su destino deseado y encontrar vuelos en los que ese destino en realidad es una escala en ruta hacia otra ciudad, pero a un precio más económico.

El cliente simplemente abandona el aeropuerto en la ciudad de conexión y nunca completa la segunda etapa del viaje. Aunque esta práctica es muy popular en Estados Unidos y Europa, también se puede aplicar a vuelos internacionales con origen o destino en Latinoamérica.

Comprando vuelos a mejores precios

Por ejemplo, alguien que busque un vuelo de Madrid a Ciudad de México puede ahorrar casi el 50% del precio del boleto al comprar un boleto de Madrid a Silao (Guanajuato), que primero lo llevará de Madrid a Monterrey y luego a Ciudad de México.

En lugar de tomar el último vuelo que lo llevaría a Silao, el pasajero puede finalizar su viaje en Ciudad de México. Este itinerario, que se puede buscar en Skiplagged.com, actualmente cuesta 500 dólares en comparación con los 1.000 euros que cuesta el vuelo directo desde Madrid.

La semana pasada, American Airlines presentó una demanda en un tribunal federal contra Skiplagged. En su demanda, American Airlines alega que las prácticas de Skiplagged son “engañosas y abusivas”.

Según American Airlines, Skiplagged engaña al público al hacerles creer que tiene la autoridad para formar y emitir un contrato en nombre de American Airlines, y que puede emitir boletos completamente válidos. Sin embargo, esto no es cierto. Según la aerolínea, todos los “boletos” emitidos por Skiplagged corren el riesgo de ser invalidados”.

¿Por qué a las compañías aéreas no les gusta el skiplagging? Aunque el skiplagging no es ilegal, la mayoría de las grandes compañías aéreas, como American, Delta, Southwest y United, no lo permiten.

Skiplagged.com, que ha estado en funcionamiento durante una década, ha enfrentado demandas previas de compañías como United Airlines y Orbitz. Incluso se enorgullece de estas victorias en su página web: “Nuestros vuelos son tan económicos que United nos demandó… pero ganamos”.

Las aerolíneas pierden con estas “estrategias”

Por un lado, las aerolíneas sufren pérdidas económicas debido a esta práctica. Para vuelos con escalas, ofrecen tarifas más bajas para atraer a los clientes. Sin embargo, cuando alguien omite el tramo final de un viaje, las aerolíneas no pueden ocupar el asiento vacío que se habría vendido a un precio más alto si no se hubiera reservado como parte de un itinerario con múltiples escalas.

Además de las pérdidas económicas, no embarcar en un vuelo de conexión puede generar confusión y retrasos en la puerta de embarque.