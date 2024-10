Trump afirma que no permitirá que la UE se aproveche de Apple tras multas millonarias

Donald Trump declaró que el CEO de Apple, Tim Cook, lo llamó para hablar sobre las sanciones multimillonarias que la Unión Europea ha impuesto a la compañía. Durante su aparición en el PBD Podcast, Trump afirmó que, si es reelegido, no permitirá que la UE “se aproveche” de empresas estadounidenses como Apple.

Lideres tecnológicos en búsqueda de Trump

“Hace dos o tres horas me llamó”, dijo Trump. “Me dijo que la Unión Europea nos acaba de multar con 15 mil millones de dólares… Y, además, nos impusieron otra multa de 2 mil millones.”

En marzo, la UE sancionó a Apple con aproximadamente 2 mil millones de dólares tras determinar que la compañía limitaba a las aplicaciones de streaming musical para evitar que informaran a los usuarios sobre suscripciones más baratas fuera de la App Store. Posteriormente, la UE ganó otra disputa para que Apple pagara 14.4 mil millones en impuestos no pagados.

Trump también mencionó un comentario de Cook: “Dijo algo interesante. Me comentó que están usando eso para gestionar su empresa, refiriéndose a Europa como su empresa. Le respondí: ‘Es mucho… Pero Tim, primero debo ganar las elecciones, y no permitiré que se aprovechen de nuestras compañías. Eso no pasará.’”

Buenas relaciones con sector IT

Esta llamada convierte a Cook en el más reciente ejecutivo de una gran empresa tecnológica en contactar a Trump antes de las elecciones.

En una entrevista reciente, Trump comentó que también habló con el CEO de Google, Sundar Pichai, para quejarse sobre las “malas noticias” que aparecen en el motor de búsqueda sobre él.

Además, Elon Musk participó en un mitin de Trump en Pensilvania, mientras que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, lo contactó varias veces durante el verano, según el expresidente.

Fuente: Apple Insider