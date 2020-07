Qualcomm lanza la plataforma móvil Snapdragon 865 Plus 5G

Qualcomm Technologies, Inc. reveló la plataforma móvil 865 Plus 5G de Qualcomm Snapdragon, una continuación del producto insignia Snapdragon 865 que ha potenciado a más de 140 dispositivos (anunciados o en desarrollo), los diseños de nivel premium más exclusivos impulsados por una sola plataforma móvil este año. El nuevo Snapdragon 865 Plus está preparado para ofrecer un mayor rendimiento en todos los ámbitos para lograr una mejor experiencia de juego y una rapidez insuperable en Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, un auténtico 5G global y una IA (Inteligencia Artificial) ultra-intuitiva.

Snapdragon 865 Plus con el Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System permite un juego verdaderamente global de 5G, de clase mundial, y la última generación de Qualcomm AI Engine para una experiencia de cámara, audio y juego sin problemas. Con un completo arsenal de funciones premium de Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon 865 Plus ofrece juegos de calidad de escritorio con funciones de primera clase como controladores de GPU actualizables y renderización en avance de escritorio, juego 5G ultra-suave a velocidades de hasta 144 fps y juego HDR de 10 bits reales para proporcionar detalles cinemáticos en más de mil millones de tonos de color. Snapdragon 865 Plus también ofrece las siguientes mejoras con respecto al Snapdragon 865:

El CPU Qualcomm Kryo 585 Prime cuenta con una velocidad de reloj en núcleo superior a los 3.1 GHz (10% de aumento)

La GPU Qualcomm Adreno 650 ofrece un 10% más de rendimiento

Compatibilidad con Qualcomm FastConnect 6900, con sorprendentes velocidades de Wi-Fi de hasta 3.6 Gbps, la más rápida de cualquier oferta de Wi-Fi móvil en la industria, ofrece un rendimiento adecuado para dispositivos y experiencias de clase premium

Se espera que los dispositivos comerciales basados en el Snapdragon 865 Plus se anuncien en el tercer trimestre de 2020.

Más información sobre el Snapdragon 865 Plus en Qualcomm