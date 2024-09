El apoyo de Musk a Trump impacta las ventas de Tesla en California

Históricamente Silicon Valley, ha sido el principal bastión de Tesla. Sin embargo, esta situación está cambiando. Mientras que otras marcas de coches eléctricos registran un crecimiento en ventas, Tesla ha visto un descenso.

Aunque la competencia es un factor importante, los analistas coinciden en que la causa principal es el giro político de Elon Musk, con su apoyo hacia Donald Trump y una inclinación hacia posturas más polarizadas.

Descontentar a una base de clientes fieles nunca es una buena estrategia, y esto es precisamente lo que está ocurriendo con Tesla. Su mayor grupo de compradores ha sido históricamente demócrata, un segmento que apuesta por los coches eléctricos.

Por otro lado, los republicanos, aunque Musk los apoya, no muestran el mismo interés por este tipo de vehículos. Incluso Donald Trump, a quien Musk ha respaldado, ha señalado su oposición a los coches eléctricos, llamándolos una “estafa verde”.

El éxito inicial de Tesla en California estuvo ligado a su imagen como una marca innovadora que buscaba salvar el planeta con coches eléctricos. Sin embargo, desde que Musk adquirió Twitter (ahora X), ha cambiado su discurso, lo que ha afectado negativamente la percepción de la marca.

La reputación de Tesla ya no es tan sólida, tanto para potenciales compradores como para aquellos que han sido fieles a la marca. Según Mario Natarelli, de la agencia de marca MBLM, “la gente está vendiendo sus Teslas, avergonzada de ser asociada con Elon Musk”.

En términos de ventas, Tesla ha experimentado un descenso con caídas del 12% en las matriculaciones entre enero y julio, siendo Santa Clara el condado más afectado con una disminución del 22%.

A pesar de que Tesla sigue liderando el mercado de coches eléctricos en el estado, su cuota ha pasado del 64% en 2023 al 56% en 2024. Mientras tanto, marcas como Hyundai, Rivian y Ford están ganando terreno rápidamente, con aumentos en sus matriculaciones del 55%, 50% y 24%, respectivamente.

Para muchos analistas, el descenso de Tesla se debe tanto a la creciente competencia como a la falta de renovación de algunos de sus modelos, como el Tesla Model Y. Sin embargo, la principal preocupación radica en cómo la imagen de Elon Musk, asociada cada vez más con posturas políticas controvertidas, está dañando la marca.

The governor of California just made this parody video illegal in violation of the Constitution of the United States.

Would be a shame if it went viral. https://t.co/OCBewC4vOb

— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2024