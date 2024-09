Generación Z supera a los Millennials en el sector tecnológico

Millennials en el sector tecnológico, sus sospechas eran correctas: la Generación Z está comenzando a ocupar su lugar.

Datos recientes del gobierno federal revelan que la fuerza laboral tecnológica en EE. UU. es más joven que la de otros sectores y sigue volviéndose aún más joven. Los trabajadores de tecnología menores de 25 años se están volviendo cada vez más comunes, mientras que la proporción de empleados mayores de 40 años disminuye.

Cambios generacionales en el sector tecnológico

Desde hace tiempo existe la percepción de que los profesionales de la tecnología deben ser jóvenes para poder moverse rápidamente y romper paradigmas. Los solicitantes son evaluados en función de si son un “ajuste cultural”, y esta cultura frecuentemente celebra la juventud.

“Quiero enfatizar la importancia de ser joven y técnico. Los jóvenes son más inteligentes”, afirmaba un entonces joven Mark Zuckerberg, quien cumplió 40 años este año. Sin embargo, al abordar el problema del ageísmo en la industria, ha habido más malas vibras que pruebas concretas.

Un nuevo informe de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) publicado este mes proporciona cifras que respaldan estas percepciones.

La comisión analizó a más de 10 millones de trabajadores en el sector tecnológico (incluyendo diversas industrias y 56 roles relacionados con STEM) hasta 2022 y descubrió que casi el 41% tenía entre 25 y 39 años, un grupo etario que representaba solo el 33% de la fuerza laboral estadounidense en general.

Los trabajadores más jóvenes también están progresando en el ámbito tecnológico: la cantidad de personas menores de 25 años creció aproximadamente un 9% anualmente desde 2014 hasta 2022, representando el 7% de la fuerza laboral tecnológica para ese año, más de 20 veces el crecimiento de jóvenes en otros sectores. Así, una de las principales calificaciones para obtener un empleo en tecnología parece ser tener un certificado de nacimiento posterior a 1990.

Discriminación por edad es cada vez más frecuente

Por otro lado, la proporción de trabajadores mayores de 65 años también aumentó, pero solo alcanzó el 4% siguen siendo, con diferencia, el grupo etario menos representado en el sector tecnológico en comparación con otras industrias.

El informe de la EEOC, que por primera vez abordó la discriminación por edad, reveló un hallazgo aún más preocupante: las quejas por discriminación por edad son más frecuentes en empresas donde predominan los trabajos en STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Las quejas por edad constituyen casi el 20% de los cargos presentados a la EEOC en estas empresas, frente al 15% en otros sectores.

Aunque la situación no es positiva, para muchos representa una validación. El informe “finalmente muestra que esto es real”, comenta Maureen Clough, presentadora del pódcast “It Gets Late Early”, que trata sobre el envejecimiento en el mundo tecnológico. “Ya no tenemos que sentir que nos están engañando”.

La EEOC también encontró que las mujeres y los trabajadores afroamericanos siguen estando desproporcionadamente subrepresentados, y que la discriminación en la industria probablemente contribuye a las disparidades por edad, género y raza en el sector tecnológico. Las mujeres representan solo el 22% de los trabajadores tecnológicos, la misma proporción que tenían en 2005.

La edad a menudo se considera un aspecto secundario en la búsqueda de diversidad, detrás de otros factores demográficos. Esto puede deberse a que muchas personas no consideran que el ageísmo sea un problema, a pesar de que la legislación estadounidense prohíbe la discriminación contra los trabajadores mayores de 40 años desde 1967.

Ageísmo y su relación con los empleos en el sector tecnológico

Los estereotipos y las quejas tanto sobre los jóvenes como sobre los mayores están profundamente arraigados en la sociedad y son cuestionados con menos frecuencia que las nociones preconcebidas sobre raza, sexualidad y género.

Comportamientos como intentar frenar el envejecimiento con sueros antienvejecimiento o burlarse de los mayores con memes se ven principalmente como privilegios de los jóvenes en lugar de comportamientos antagonistas.

El ageísmo está relacionado con un deterioro de la salud física y mental, aislamiento social, soledad, inseguridad financiera e incluso muerte prematura. Mientras que, en Silicon Valley, la edad de 40 es considerada “mayor”, en China también existe esta amenaza, donde los trabajadores hablan de una “maldición a los 35”, temerosos de que incluso alcanzar esa edad pueda limitar sus oportunidades en el sector tecnológico.

A pesar de los nuevos datos, hay mucho que aún desconocemos. Joanna Lahey, profesora de políticas públicas en la Universidad A&M de Texas, que estudia la discriminación por edad, afirma que el informe muestra una correlación entre la juventud y el empleo en tecnología, pero la causa exacta no está clara.

La baja representación de trabajadores mayores podría deberse a discriminación en la contratación, capacitación o retención. Sin embargo, también podría indicar que los trabajadores mayores se están retirando mientras más jóvenes ingresan al mercado laboral.

Fuente: EEOC