¿Qué pasaría si Windows Phone regresara? Pros y contras en 2024

Muchos tal vez no lo recuerden, pero en los inicios de los smartphones y sus sistemas operativos, Microsoft también contaba con su propio sistema operativo: Windows Phone.

Su primera versión, Windows Phone 7, fue lanzada en 2010 y luego le siguió Windows Phone 8 en 2012. Recuerdo esos tiempos con gran claridad. Uno de los primeros dispositivos que se encargó de dar la bienvenida a los usuarios a este SO fue el Nokia Lumia 520.

Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes del Lumia 520 era la falta de cámara frontal. Windows Phone siempre ha estado rodeado de controversia, incluso en sus mejores tiempos. La principal crítica que recibía era la falta de aplicaciones y el limitado soporte de las mismas. Para muchos esto no era un gran problema.

En este punto, probablemente te preguntes por qué Microsoft podría plantearse traerlo de vuelta, si ya había problemas antes. La realidad es que, a pesar de sus fallas, Windows Phone y los dispositivos que lo utilizaban ofrecían características impresionantes en otros aspectos.

Es justo decir que los sistemas operativos de smartphones han llegado a ser algo monótonos. Hoy en día, cuando hablamos de sistemas operativos móviles, Android e iOS dominan toda la conversación.

Por eso sería fantástico ver algo nuevo o incluso el renacimiento de un sistema como Windows Phone, pero mejorado. Windows Phone sería una gran adición al mercado actual, pero si Microsoft decidiera relanzarlo, tendría que pensar cuidadosamente, especialmente en cuanto al soporte de aplicaciones.

La falta de soporte para aplicaciones fue una de las principales razones por las que Windows Phone fracasó. La escasa disposición de los desarrolladores para crear aplicaciones para la plataforma llevó a que Microsoft dejara de actualizar Windows 10 Mobile en 2017.

Fue un momento triste, sobre todo porque aún había una base de fans leal, e incluso muchas empresas seguían utilizando estos dispositivos.

Si Microsoft planea relanzar Windows Phone, debe priorizar atraer a los desarrolladores de apps y para ello existen dos caminos a seguir. El primero es proporcionar incentivos, buenas herramientas de desarrollo y beneficios claros para aquellos que creen aplicaciones para la plataforma.

El segundo, y más sencillo, sería aprovechar Android, uno de los sistemas operativos más grandes del mundo.

A muchos les gustaba, y a otros no tanto, pero no se puede negar que la interfaz de Windows Phone era bastante impresionante. De hecho, aún hoy es posible descargar launchers de Windows Phone para dispositivos Android, lo que demuestra lo apreciada que fue.

Sería genial ver a Windows Phone regresar como sistema operativo, pero el desarrollo desde cero requiere tiempo, esfuerzo y una inversión considerable. Si Microsoft decide hacerlo, es poco probable que lo veamos este año, o incluso el próximo.

La mejor opción para Microsoft sería utilizar un sistema ya existente, como Android. Microsoft podría simplemente diseñar un nuevo launcher que emule la apariencia y funcionamiento de Windows Phone, y ofrecerlo para dispositivos de la línea Microsoft Surface, e incluso para otros smartphones.

Hey everyone! 🎉 Ever wondered what Windows Mobile would look like in 2024? I’ve reimagined it, and it’s more innovative than ever! Check out the figma community link in the end 🌟

A Thread🧵 pic.twitter.com/uQc2P6YaHG

— Proloy Karmakar (@proloyoncloud) June 21, 2024