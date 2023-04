Tesla planea abrir una fábrica enorme en México, con un costo de 5 mil millones de dólares, lo que convertirá al país en un centro de producción de carros eléctricos. El problema es que estos coches siguen siendo demasiado costosos para la mayoría de los mexicanos.

No hay apoyo para energías renovables

Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha enfocado en reactivar la producción de combustibles fósiles y no les ha dado tanta importancia a las energías renovables. Resulta que no solo Tesla está haciendo coches eléctricos en México, sino que también General Motors, Ford, BMW, Audi (que pertenece a Volkswagen) y una empresa local llamada Zacua están en el juego.

Todos estos fabricantes ya están produciendo o planeando producir vehículos eléctricos. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, que por cierto está buscando la futura presidencia de México, dijo que el gobierno quiere que la mitad de los coches vendidos en el país sean eléctricos hacia el 2030. Eso incluye híbridos y vehículos de hidrógeno.

México atrás en cifras de autos vendidos

Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el año pasado solo el 0.5% de los carros vendidos en México eran eléctricos, comparado con el 5.8% en Estados Unidos. Mario Hernández, que trabaja en KMPG en México, dijo que todavía hay varios obstáculos que se deben superar para que haya más coches eléctricos.

Por ejemplo, no hay suficientes subsidios para que la gente los compre, es caro instalar los dispositivos de carga en los hogares y no hay suficientes estaciones públicas de carga para viajes largos. Además, a diferencia de otros países, México no tiene un plan para eliminar gradualmente los carros a gasolina. El año pasado se vendieron en México casi 1.1 millones de carros nuevos, pero de esos, solo 5,600 eran eléctricos. Eso es mucho menos que los 8,400 que vendieron en Brasil, el mercado de carros más grande de Latinoamérica.

¿Tesla incrementará interés por vehículos eléctricos?

El grupo mexicano de la Industria Nacional de Autopartes (INA) pensaba que la producción de carros eléctricos en México iba a aumentar a 142,000 este año desde los 78,000 en 2022, antes de que Tesla anunciara su nueva fábrica. Aunque Tesla quiere construir una fábrica de 5,000 millones de dólares allá, la mayoría de la gente no se puede permitir comprarse un auto eléctrico en México todavía, y además hay muy pocas estaciones de carga.

El gobierno quiere que la mitad de los autos vendidos en México sean eléctricos para 2030, pero parece que todavía hay muchos obstáculos en el camino. Por ejemplo, el año pasado solo se vendieron 5,600 autos eléctricos en México, mientras que en Brasil fueron 8,400.

Se requieren más estaciones de carga

La directora ejecutiva de una empresa llamada Zacua no está segura de que México pueda cumplir sus metas. Cree que el gobierno debería dar incentivos para que más personas compren autos eléctricos. Otros países de América Latina, como Costa Rica y Chile, tienen objetivos para reducir las emisiones con autos eléctricos, pero México todavía no se ha comprometido.

El problema es que México necesita más estaciones de carga para que la gente pueda usar sus autos eléctricos en viajes largos. Actualmente solo hay alrededor de 1,100 estaciones de carga en todo el país, la mayoría en la Ciudad de México y otras ciudades importantes. Evergo tiene la meta de instalar 4,000 cargadores públicos para VE en los próximos cuatro años en México, apostando por el creciente interés en los vehículos eléctricos.

Sin embargo, Corral cree que los objetivos de México no son realistas debido a las cifras actuales. También expresó dudas sobre si la nueva fábrica de Tesla despertará suficiente interés en los consumidores para impulsar las ventas.

El modelo más económico de Tesla cuesta alrededor de $55,000 dólares, y cuando se le suma el costo de un cargador, la mayoría de los mexicanos no pueden permitírselo. Los modelos más económicos, como el Nissan Leaf, cuestan más de $50,000 dólares, y hasta el biplaza de Zacua ronda los $600,000 pesos.