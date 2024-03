Será complicado para AMD superar a las RTX 50XX según esta filtración

Una nueva filtración llena de detalles ha surgido hoy, cortesía del conocido filtrador Kopite7kimi, quien, tras un tiempo de inactividad, regresa con información sobre las esperadas RTX 50.

Según sus datos, NVIDIA optará por diferentes configuraciones de bus de memoria: la RTX 5090 con 512 bits, la RTX 5080 con 256 bits y la RTX 5060 con 192 bits. ¿Podrá AMD hacer frente a este avance tecnológico?

En realidad, AMD se enfrenta a un desafío considerable en el segmento donde planea competir, y no solo por las configuraciones de bus de memoria, que en última instancia no son tan relevantes si consideramos que actualmente están en igualdad de condiciones con sus competidores.

El verdadero problema radica en la configuración de los shaders de cada modelo de la serie RTX 50, así como en el rendimiento potencial que se rumorea en círculos internos.

Además de esta revelación, Kopite7kimi también ha filtrado detalles sobre la configuración por GPC (Graphics Processing Cluster) y SM (Streaming Multiprocessor) de cada unidad de procesamiento gráfico.

Sin más preámbulos, analicemos la RTX 5090, que llevará el chip GB202 (ya no utilizando la nomenclatura GB1xx, reservada ahora para las GPU de inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento).

Este chip, encargado de impulsar esta tarjeta gráfica, contará con 12 GPC y 192 SM, lo que significa que la densidad de SM por GPC alcanza los 16 (con 8 TPC por GPC) (en comparación, la RTX 4090 presenta 12 SM por GPC).

