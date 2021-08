El próximo 26 de agosto, Xiaomi estará presente en el evento Smarter Living 2022 que se llevará a cabo en la India, ahí, la compañía china presentará oficialmente su nuevo televisor inteligente Mi TV 5X. Pero a horas de su anuncio oficial, se ha filtrado información sobre algunas de las características del dispositivo.

Ha sido la propia Xiaomi quien ha estado revelando detalles importantes sobre su Smart TV. En esta ocasión ha conformado que el nuevo televisor de la serie Mi TV tendrá puertos HDMI 2.1 con soporte para Auto Low Latency Mode (ALLM), por lo que estará completamente lista para consolas de última generación como el PlayStation 5 y el Xbox Series X de Microsoft.

Gaming taken to the next level on the new #MiTV5X series with HDMI 2.1 and built in Auto Low Latency Mode. Your TV is future-ready but are you? ?

Stay tuned for the upcoming reveal ?

#Smarterliving2022 pic.twitter.com/RdM15i1hxO

— Mi TV India (@MiTVIndia) August 25, 2021