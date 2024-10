Así puedes ejecutar Llama 3.2 de Meta en tu dispositivo sin conexión

Un chatbot basado en inteligencia artificial puede ser útil para diversas tareas. Entre los chatbots más destacados en la actualidad se encuentran ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, ambos accesibles tanto en la web como a través de aplicaciones móviles.

Sin embargo, el mes pasado, Meta presentó su más reciente modelo de IA, Llama 3.2, que la compañía define como de vanguardia en su categoría para casos de uso en dispositivos, tales como resúmenes, seguimiento de instrucciones y tareas de reescritura que se ejecutan localmente.

Es importante tener en cuenta que la IA en el dispositivo permite contar con un asistente de inteligencia artificial en cualquier momento, incluso sin conexión a internet en tu smartphone. Si te preguntas cómo acceder al chatbot o cómo utilizarlo localmente en tu dispositivo, aquí te explicamos cómo ejecutar Llama 3.2 en tu teléfono.

Dirígete a la App Store y busca la aplicación PocketPal AI, que está clasificada como una app de productividad. Esta aplicación es gratuita y permite a los usuarios interactuar con el modelo de IA que prefieran. Según la descripción de la app, ofrece conversaciones seguras y privadas con modelos de lenguaje.

Una vez que hayas descargado la aplicación, ábrela, toca el menú de la izquierda y selecciona “Modelos”. Luego, en la sección Modelos, elige ‘Llama’ y descarga “llama-3.2-3b-instruct q4_k”, que ocupa 2.02 GB.

Ten en cuenta que la descarga puede tardar si estás utilizando tus datos móviles; se recomienda conectarse a una red Wi-Fi. Una vez finalizada la descarga, toca en “Cargar” para activar el modelo. Regresa al menú principal y selecciona “Chat” para comenzar a interactuar con la IA.

La aplicación PocketPal AI también ofrece acceso a Gemini de Google, Phi de Microsoft, Danube de H2O AI y el modelo Qwen de Hugging Face.

Llama 3.2 es un modelo de código abierto desarrollado internamente por Meta, diseñado para ayudar a los desarrolladores a crear modelos de IA avanzados. Este modelo permitirá a los programadores desarrollar herramientas de IA capaces de analizar y explicar documentos extensos en cuestión de minutos.

