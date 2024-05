ChatGPT Plus, chats más fluidos y con función de memoria

Si bien los chatbots como ChatGPT han logrado avances considerables en su capacidad de simular la conversación humana, aún presentan una limitación importante: su memoria.

A diferencia de los humanos, que podemos recordar eventos y conversaciones pasadas, estos modelos carecen de la capacidad de almacenar y procesar información a largo plazo.

Esta amnesia artificial dificulta enormemente la interacción natural y fluida con los chatbots. En proyectos extensos, por ejemplo, resulta frustrante tener que reiniciar la conversación desde cero cada vez que se abre una nueva sesión, ya que el chatbot no recuerda el contexto ni las decisiones tomadas anteriormente.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha dado un paso importante para resolver este problema con la introducción de la función “Memoria” en la versión de pago de su chatbot, ChatGPT Plus.

Esta característica permite al modelo almacenar y recuperar información de conversaciones pasadas, lo que lo convierte en un asistente más útil y eficiente.

Memory is now available to all ChatGPT Plus users. Using Memory is easy: just start a new chat and tell ChatGPT anything you’d like it to remember.

Memory can be turned on or off in settings and is not currently available in Europe or Korea. Team, Enterprise, and GPTs to come. pic.twitter.com/mlt9vyYeMK

— OpenAI (@OpenAI) April 29, 2024