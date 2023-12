Con estas fuentes Apple quiere entrenar a su Inteligencia Artificial

Indudablemente, Apple está intensificando sus esfuerzos en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Apple en busca de fuentes de información

En las últimas semanas, la empresa ha iniciado negociaciones con destacadas organizaciones editoriales y medios de noticias en Estados Unidos, con el objetivo de llegar a acuerdos que le permitan emplear contenidos periodísticos en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial.

De acuerdo con información del New York Times, Apple está proponiendo acuerdos plurianuales con una inversión mínima de 50 millones de dólares, según fuentes cercanas a las conversaciones.

Entre los medios que la compañía ha contactado se encuentran Noticias NBC, Condé Nast —responsable de publicaciones como Vogue y The New Yorker—, así como IAC —dueña de medios como People, The Daily Beast y Better Homes and Gardens—.

Compromiso de Apple con la privacidad

Los líderes de Apple han estado inmersos en años de discusiones sobre la obtención de los datos necesarios para construir sus modelos de inteligencia artificial, según informa el New York Times.

Han demostrado cierta reticencia a obtener información directamente de fuentes abiertas en Internet, en parte debido a su firme compromiso con la privacidad.

Un ejemplo de esta cautela se evidenció después de la adquisición de la empresa de análisis social Topsy en 2013, cuando Apple solicitó a la compañía que cesara la recopilación de datos de Twitter.

Posición ventajosa por parte de Apple

El razonamiento detrás de esta solicitud se basaba en la política de la empresa en contra de la recopilación de datos sobre sus propios clientes, quienes también podían utilizar la mencionada plataforma de redes sociales.

Las negociaciones de Apple en el ámbito de la inteligencia artificial han suscitado diversas reacciones. Según reporta el New York Times, algunos de los editores contactados no han mostrado un entusiasmo generalizado ante la posible colaboración.

Varios ejecutivos editoriales expresaron inquietudes respecto a la amplitud de los términos propuestos por Apple. La propuesta inicial plantea una concesión de licencias excepcionalmente extensa en relación con los archivos de contenido publicado.

Impacto de la IA para ciertos sectores

Además, las empresas editoras podrían quedar potencialmente expuestas a cualquier responsabilidad legal derivada del uso de su contenido por parte de Apple.

Los representantes de Cupertino también fueron notoriamente escuetos al abordar el posible impacto de la inteligencia artificial generativa en la industria de las noticias.

Algunas herramientas de este tipo son percibidas por diversas empresas de medios como una amenaza potencial para la competencia.