Un artículo reciente, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), destaca un avance significativo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Creación de tecnología de manera autónoma

El equipo dirigido por el profesor adjunto de la Universidad Northwestern, Sam Kriegman, ha logrado un hito al desarrollar la primera IA capaz de concebir robots de forma inteligente desde cero.

Cuando se le asignó la tarea de crear un robot con habilidades locomotoras, esta IA sorprendió al generar un diseño que fue descrito como “pequeño, blando y peculiar”, capaz de desplazarse de manera inusual al inflarse con aire.

Kriegman expresó su asombro al afirmar: “Le indicamos a la IA que queríamos un robot con capacidad de desplazamiento terrestre, y luego simplemente pulsamos un botón; ¡y voilà!”, según el comunicado de la Universidad Northwestern.

Modelos nunca antes vistos

“En un instante, generó un modelo de robot que no guarda semejanza con ningún ser vivo que haya poblado la Tierra. Llamo a este fenómeno ‘evolución instantánea’“, añadió.

Mientras la naturaleza invirtió miles de millones de años en dar forma a las primeras criaturas terrestres, este innovador algoritmo ha transformado el proceso evolutivo en una rápida sucesión de eventos, logrando que un robot capaz de caminar sea creado en tan solo 26 segundos, para ser exactos.

Durante su proceso creativo, la inteligencia artificial partió de un modesto bloque de goma, explorando diversas formas antes de converger en un diseño final que permitiera el movimiento.

IA comprende el proceso evolutivo

En este proceso, la IA se benefició de los principios de la evolución natural, utilizando la capacidad de retroceder en el tiempo biológico para aprender de los rasgos que resultaron exitosos y aquellos que no lo fueron.

De manera asombrosa, la IA llegó a la misma solución que la naturaleza para la locomoción terrestre: las piernas. Sin embargo, el diseño resultante difiere considerablemente de las criaturas naturales, presentando tres patas, aletas en la espalda, una cara plana y numerosos orificios.

“Resulta intrigante porque no especificamos que el robot debía tener patas”, explica Kriegman. “La IA redescubrió que las patas son una forma eficiente de desplazarse por tierra. La locomoción mediante patas es, de hecho, la manera más eficaz de movilizarse en terreno terrestre”, añadió.

La IA abre nuevas vías de posibilidad

Respecto a la peculiar forma del robot, Kriegman explica que los investigadores no tenían una comprensión clara de por qué el robot adoptó este diseño final con múltiples agujeros aparentemente dispersos.

Una hipótesis que plantea Kriegman sugiere que la porosidad contribuye a reducir el peso y proporciona flexibilidad, permitiendo que el robot doble sus piernas para caminar. Aunque no se comprende completamente la función de estos agujeros, el científico asegura que son esenciales, ya que al eliminarlos, el robot no puede caminar o lo hace de manera deficiente.

“Cuando los humanos diseñamos robots, solemos configurarlos para que se asemejen a objetos familiares”, comentó Kriegman. “No obstante, la IA puede abrir nuevas posibilidades y explorar rutas innovadoras que los humanos ni siquiera han considerado”, concluyó.

Innovación sin replicar obras humanas

La principal diferencia con otros sistemas de IA que dependen de supercomputadoras y grandes conjuntos de datos, es que esta IA adopta un enfoque más eficiente y creativo, evitando la mera replicación de obras humanas anteriores.

A medida que esta tecnología avanza, se anticipa su potencial para revolucionar diversas áreas.

Puede ser empleada para perfeccionar el diseño de robots utilizados en operaciones de búsqueda y rescate en situaciones de desastre, llevar a cabo reparaciones más eficientes y seguras en sistemas de alcantarillado, e incluso realizar procedimientos médicos internos en el cuerpo humano, abriendo nuevas fronteras en medicina y cirugía.