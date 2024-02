Dispositivos neuronales de Mark Zuckerberg no serán tan intrusivos como Neuralink

Recientemente, Elon Musk reveló un hito significativo al anunciar el exitoso implante del primer chip neuronal a través de Neuralink, su empresa tecnológica.

Musk y los implantes neuronales

Musk, conocido por sus visionarias empresas como SpaceX y Tesla, ahora busca utilizar la tecnología para potencialmente tratar afecciones como la ceguera mediante estímulos cerebrales.

Sin embargo, la idea de insertar chips directamente en el cerebro ha generado escepticismo entre muchos, quienes cuestionan la fiabilidad y seguridad de esta forma de integrar el cuerpo con la tecnología, planteando interrogantes sobre su efectividad y posibles riesgos.

Sin embargo, Elon Musk no está solo entre los titanes tecnológicos que exploran esta posibilidad. Según informa PC Gamer en una reciente publicación, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y uno de los principales impulsores del metaverso, también está progresando en el desarrollo de controladores neuronales.

Zuckerberg busca alternativas no tan intrusivas

Aunque su enfoque no es tan intrusivo como el de Musk, ya que no implica la inserción de un chip en el cerebro, sus avances plantean interrogantes similares a los del producto de Neuralink.

Un proyecto que se encuentra en desarrollo desde el 2021, según lo reportado por el portal estadounidense, involucra una técnica denominada electromiografía, utilizada por Zuckerberg.

Básicamente, esta técnica implica el uso de pulseras para registrar los movimientos de manos y dedos, captando así las señales eléctricas neuronales que atraviesan los nervios del brazo de manera no invasiva.

Pulseras con IA para establecer conexiones neuronales

Los primeros indicios de esta posibilidad surgieron en 2021, momento en el cual se comenzó a trabajar arduamente en esta línea de investigación, culminando en la afirmación compartida por el creador de Meta: “Estamos cerca de tener algo”.

No obstante, Zuckerberg busca establecer una clara diferencia con Neuralink: “No me refiero a un chip cerebral, no me gustaría usar una versión de eso”, declara. Tanto él como otros líderes del proyecto enfatizan su intención de poder “escribir o controlar algo simplemente pensando en cómo quieres mover la mano”.

Para lograrlo, planean emplear la inteligencia artificial y las mencionadas conexiones neuronales. Aunque el rumbo exacto de esta iniciativa es difícil de prever en este momento, resulta intrigante observar cómo diversas figuras prominentes concentran sus esfuerzos en esta dirección.