Este 22 de abril se celebra el día de la tierra y qué mejor manera de celebrar con acciones que la ayudan. El uso de la tecnología en hogares inteligentes es una de esas formas, además de ser divertido, eficiente pero más importante es que ayuda con el impacto ambiental positivo que genera. Conozcamos algunas acciones que hacen Amazon, Honor y Uber.

Medio ambiente y uso de dispositivos inteligentes de Amazon

En el caso de Amazon, las ventajas reportadas a favor de la conservación de recusos se presetan en acciones como las siguientes. Reducción en el consumo de energía. Al automatizar tu sistema de iluminación con focos inteligentes, sensores y servicios de voz como Alexa, evitarás que las lámparas de tu casa permanezcan encendidas cuando no sea necesario o cuando no haya nadie en la habitación. En el caso de las soluciones de Amazon, puedes crear rutinas de Alexa para que los focos de tu casa se apaguen automáticamente al decir un comando de voz y así asegurarte de que cuando salgas de casa, no hayas dejado nada encendido.

Esto se logra accediendo a la app de Alexa > Más > Rutinas > tocando el signo de + en la esquina superior derecha para crear una nueva rutina de Alexa> nombrarla> y en Cuando esto suceda, seleccionar Casa Inteligente y seleccionar los focos o lámparas inteligentes. Luego ve a Agregar acción y elige si deseas que se apaguen automáticamente en un horario, cuando se lo pidas a Alexa o cuando pases por un sensor. Usar focos inteligentes LED también tiene como ventaja regular el nivel de brillo, lo que puede disminuir tu uso de energía también.

Controla la temperatura de forma inteligente. Los termostatos inteligentes también ayudan a reducir la huella de carbono y te permiten regular la temperatura de tu casa desde el teléfono o con ayuda de servicios de voz compatibles. Así, sin importar en dónde estés, puedes pedirle a Alexa que apague o encienda el sistema de aire acondicionado o calefacción, que lo modifique o hasta puedes configurarlo para que se encienda cuando entres a tu casa y se apague cuando salgas. Esto también se configura desde la app de Alexa.

Dile adiós a los vampiritos. Cuando dejas conectado un equipo o electrodoméstico a la corriente eléctrica, es probable que continúe consumiendo energía aún cuando no lo estés utilizando activamente o porque simplemente olvidaste apagarlo. Lo bueno es que este problemita se puede resolver con un smart plug. Si conectas tu ventilador a la corriente eléctrica por medio de uno y lo configuras para que funcione con el servicio de voz de Amazon, por ejemplo, podrás prender y apagar el dispositivo de forma remota, ya sea con la app de Alexa o pidiéndole que lo haga a través de un dispositivo Echo o Fire TV Stick Lite

Apuesta por devices eco-friendly. Algunas empresas tecnológicas se han esforzado en encontrar soluciones que fomenten el cuidado del medio ambiente y reduzcan su huella de carbono. En el caso de Amazon, sus dispositivos inteligentes incorporan plástico, tela y metales reciclados con el fin de evitar que terminen en los océanos. Los materiales reciclados utilizados por Amazon el año pasado podrían llenar más de 800 camiones de basura. Además, los empaques de los dispositivos están hechos 100% de fibra de madera de bosques administrados responsablemente y recursos reciclados, y se eliminaron 27 millones de bolsas de plástico de los mismos en 2020.

Honor y sus iniciativas ecológicas

HONOR se esfuerza por ofrecer una experiencia de primera calidad al cliente a través de su enfoque estratégico en la innovación, la alta calidad y el servicio. La empresa se dedica a hacer posible una vida inteligente para todas las personas, minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental en la mayor medida posible. A través de la búsqueda continua de la sustentabilidad, HONOR se esfuerza por alcanzar el equilibrio perfecto entre el desarrollo tecnológico y la protección del medio ambiente, contribuyendo así a la preservación del planeta.

HONOR, realiza acciones como la adopción de tinta de soya renovable para la impresión, para sustituir la tinta tradicional no renovable a base de petróleo en la producción de todos los paquetes para guardar los productos y manuales de usuario. Así, la compañía ha reducido las emisiones de dióxido de carbono en 68 toneladas, lo que equivale al volumen de dióxido de carbono (CO2) que pueden absorber 3,778 árboles en un solo año.

La eliminación de sustancias tóxicas en el proceso de fabricación, al prohibir el uso de seis sustancias potencialmente nocivas que aún no han sido reguladas por las leyes. Esto se ha implementado en todos los smartphones, tablets y wearables de HONOR, lo que ha eliminado alrededor de 2,896 toneladas de sustancias potencialmente dañinas

Cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas. HONOR se esfuerza por reducir el impacto de su proceso de fabricación y sus operaciones comerciales en el medio ambiente, llevando a cabo una gestión del ciclo de vida desde la fase de selección de las materias primas hasta la eliminación de los residuos. De hecho, todos los smartphones y tablets de HONOR han obtenido el grado A del Centro de Certificación de Calidad de China (CQC, por sus siglas en inglés). En total, 54 productos de toda la cartera de la compañía ya cuentan con este distintivo.

Reciclaje y reutilización de productos electrónicos. Un sistema avanzado de reutilización y reciclaje puede reducir en gran medida el coste de producción y preservar el consumo innecesario de recursos naturales. HONOR opera actualmente un programa avanzado y profesional de reciclaje y reutilización. Desde 2017, HONOR ha reciclado más de 1,650 toneladas de residuos electrónicos procedentes de sus canales de distribución.

DiDi y automóviles autónomos

Volvo Cars y DiDi Autonomous Driving, hace poco dieron a conocer su colaboración sobre vehículos autónomos para la flota de pruebas piloto de DiDi, en donde la primera proporcionará a DiDi vehículos XC90 equipados con los sistemas de respaldo necesarios para funciones como la dirección y el frenado, y colaborará con DiDi Autonomous Driving para integrar el software y hardware adicional para que esté completamente listo para conducirse de manera autónoma, siendo los primeros en integrar DiDi Gemini, la nueva plataforma de hardware de conducción autónoma de DiDi, la cual se planea implementar en viajes dentro de la red de DiDi en el futuro.

Los sistemas de soporte y las características de seguridad integradas en los XC90, combinados con el avanzado sistema de conducción autónoma de DiDi Autonomous Driving, permitirán que eventualmente los autos operen sin conductores de seguridad en los servicios de robotaxi.

Uber Planet

Uber refrenda su compromiso con la movilidad y con las ciudades de México a través de innovaciones e inversiones tecnológicas que generen esquemas de traslado multimodales, sostenibles y verdes, que a su vez propicien la construcción de lugares más sanos y ecológicos a favor de las personas.

Desde el lanzamiento de Uber Planet en el país hace dos meses, usuarios de la app han recorrido más de 6.8 millones de kilómetros, que equivalen a cerca de 500 viajes en línea recta entre Alaska y la Patagonia. Para compensar la huella de estos trayectos, se han adquirido más de 1,608 toneladas de créditos de carbono, que se invierten en proyectos de conversación, como lo son los bosques del Estado de México y de Puebla, además, del Complejo Eólico Oaxaca I, II y III.

Además de Uber Planet, la compañía de tecnología ofrece a sus usuarios diferentes productos que buscan generar una movilidad más sostenible, como Transit, disponible en CDMX y Guadalajara, el cual acerca a usuarios información sobre viajes, rutas y trayectos en sistemas de transporte masivo, esto para fomentar la multimodalidad.

Fondo verde Razer y asociacón con BAMBOOLOO

Razer , anunció hoy el lanzamiento de su nuevo Fondo Verde Razer de $50 millones de dólares y una inversión inicial en The Nurturing Co. Pte. Ltd. una empresa emergente de productos sostenible. La organización se destaca por la creación de BAMBOOLOO, una de las primeras marcas de papel higiénico y cuidado del hogar de un solo uso, hechos con bambú y sin plástico, del mundo.

En marzo de 2021 Razer describió una guía de sostenibilidad de 10 años, como parte de su iniciativa #GoGreenWithRazer, la cual detalla cuatro verticales clave del compromiso de Razer de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, incluido el uso de energía 100% renovable para 2025 y lograr el 100% de neutralidad de carbono para 2030. En este plan de 10 años, Razer también anunció multiples iniciativas bajo la vertical Comunidad Verde, para educar y motivar a los jugadores de todo el mundo para que contribuyan a las causas ecológicas. Esto incluye la exitosa Campaña Sneki Snek en asociación con Conservación Internacional para proteger 1 millón de árboles, y la colección de ropa Kanagawa Wave de edición limitada, hecha de plásticos marinos recuperados.

Para lanzar su nueva iniciativa Fondo Verde, Razer ha completado una inversión inicial en The Nurturing Co. a través de zVentures. La asociación permitirá a BAMBOOLOO (la marca de papel higiénico sostenible de The Nurturing Co.) implementar y suministrar papel higiénico de bambú en algunas de las oficinas globales de Razer, incluida la nueva sede, que pronto abrirá en el Sudeste asiático y la oficina de Malasia, como parte del plan de Organización Verde para garantizar que todas las operaciones de la oficina de Razer sean 100% neutrales en carbono.

La pulpa de bambú ha demostrado ser la opción sostenible para los papeles higiénicos. Además de su velocidad de crecimiento, la pulpa de bambú requiere un 90% menos de agua y un 70% menos de carbono para producirse, en comparación con la pulpa de madera. Al cambiar al papel higiénico de bambú, una familia de cuatro personas puede ahorrar más de 30,000 litros de agua en un año. BAMBOOLOO ayuda a los consumidores a cambiar los productos de papel de pulpa de madera al ofrecer papel higiénico a base de bambú y otros productos para el cuidado del hogar.