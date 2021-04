Hoy Realme presenta su primer smartphone 5G en México, el Realme 7 5G, a tres meses y unos días de que la marca lanzará en nuestro país los dos modelos LTE, los Realme 7 y Realme 7 Pro, en enero de este año. Viene acompañado por el modelo económico realme C15 y el smartwatch realme Watch S Pro mas los auriculares con precio realmente accesible realme Buds Air Pro.

Como se acuerda, realme es una de las pocas marcas que ha crecido rápidamente, colocando 50 millones de smartphones en poco tiempo, gracias a los pilares que maneja que se resumen en 1. Pfrecer especificaciones diferenciadores 2. Diseños en tendencia, 3. Buena relación precio y calidad 4. Emplear los estándares de calidad exigidos y hasta superados en el mercado. En el lanzamiento se dió a conocer que se podrán adquiri en este mes en el Centro de Atención de Telcel, para facilitar el acceso a los consumidores.

Antes de entrar en detalles acerca de las características del realme 7 5G, es necesario hablar de lo que hace especial a este smartphone, que es el procesador de quinta generación. Como se sabe, usa el chip de Mediatek, el Dimensity D800u, pieza clave que además que el modem que integra. De hecho, se encarga de procesar aplicaciones, la cámara, los gráficos y la Inteligencia Artificial además de la conectividad y el modem.

En el caso específico de realme, con el 7 5G, se convierte en el primer smartphone compatible con dos SIMS 5G con las ventajas de rápida transferencia de datos, baja latencia, alta capacidad del sistema, disponibilidad y confiabilidad y bajo costo para este y otros tipos de dispositivos, pero por igual ofrece doble banda WiFi (MBO) y (OCE) que lo pone a la altura de otras marcas que ofrecen lo mismo pero a un precio superior.

En conectividad realme y Mediatek se comprometen a que siempre buscarán la mejor red disponible para ofrecer la mejor experiencia, motivo por el cual la primera generación de redes 5G se enfocarán a eMBB para tener baja latencia y alta conectividad. Si bien el equipo está listo para redes 5G NSA/SA, es compatible con las anteriores y se podrá usar dos chips de forma simultánea. Así se realiza un escaneo inteligente para localizar la mejor señal y se evita gastar la batería y el consumo de recursos de forma innecesaria.

Realme va aprovechar la infraestructura actual para ir evolucionando con la disponibilidad de los operadores en sus redes, por lo que tener un equipo 5G es una inversión a corto plazo, dado los avances que se tienen en las pruebas que actualmente se están realizando en nuestro país y que potencialmente se aprovecharían para otros productos que empleen los chips de Mediatek.

También al emplear arquitectura de 7nm y 6 nm, permite tener más transistores y dar más potencia en sus diferentes apartados o el mismo rendimiento con la mitad de la potencia, evitando un gasto innecesario de energía.

El realme 7 5G está enfocado al usuario regular que no necesita tener el equipo más potente, ya que lo usa para un uso no intensivo de los recursos, pero que quiere estar actualizado con lo mejor en conectividad. A pesar de esto, para el jugador no intensivo, verá la ventaja de contar con una tasa de 120 Hz, para no tener delays y que se puede mejorar en experiencia al modificar los parámetros en la app de juegos.

La pantalla es de 6.5 pulgadas LCD, con resolución FHD+ y actualización a 120Hz, el lector de huellas está integrado en el botón de encendido.

El Realme 7 5G es un dispositivo perteneciente a la gama de entrada, cuya potencia la adquiere del procesador Dimensity 800U 5G de MediaTek de 8 núcleos a 7 nm. Su capacidad para nuestro país es de 8 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento más soporte a microSD.

Se complementa con jack de 3.5 mm, puerto USB-C, NFC, Bluetooth 5.1 y WiFi 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac. Es compatible con los sistemas de navegación GPS, AGPS, Glonass, Beidou y Galileo. Pesa 195 gramos y mide 162.2×75.1×9.1mm. Entre sus sensores posee sensor de inducción magnética, de luz, proximidad, Giroscopio, aceleración y lector de huellas lateral.

En el apartado fotográfico posee cámara frontal de 16 MP (f/2.1). En la parte trasera tiene una cámara principal de 48 MP con apertura f/1.8, un ultra angular de 8 MP con campo de visión a 119 grados (f/2.4) y un macro y un sensor monocromático de 2 MP (F/2.4) para ambos.

Usa la interfaz de realme basada en Android 10 bajo la capa Realme UI La batería es de 5000 mAh y soporta carga rápida a 30W y llega al 50% en 26 minutos y al 100% en 65 minutos además de ofrecer carga inversa, con tecnología que permite una carga segura. Es compatible con sonido Dolby- Atmos y Hi-res. Es el único con doble SIM 5G en el mercado.

Se venderá a $8,999 MXN en color azul y verde a partir del 21 de abril. Cabe aclarar que sobre ese precio se podrán emplear más adelanta cupones cuando se den a conocer en promociones.

Realme C15

Realme presentó uno de sus modelos más económicos con el smartphone Realme C15, el cual mide 164.5 x 75.9 x 9.8mm y pesa 209 gramos. La pantalla posee una relación de aspecto de 20:9 y mide 6.5 pulgadas. Es de tipo HD+ IPS LCD, con un pequeño espacio para el notch en la parte superior, con cubierta de Corning Gorilla Glass y relación de pantalla del 88.7%.

En la parte trasera se encuentran cuatro cámaras, donde la principal es de 13 MP con f/2.2. un ultra gran angular a 119 grado con 8 MP (f/2.25), un lente a blanco y negro de 2 MP con f/2.4 y un lente retro de 2 MP (f/2.4).

Los lentes tienen funciones como Super NightScape, modo ultra-angular, HDR, time-lapse, grabación en cámara lenta, grabación en video a 30fps y 1080p. En la parte frontal la cámara es de 8 MP con f/2.0.

Uno de sus puntos principales es la batería, la cual es de 6,000 mAh, con carga rápida a 18W, usando puerto microUSB y carga inversa. Usa Realme UI, basado en Android 10.

Emplea procesador Snapdragon 460 con 8 núcleos. Posee lector de huellas en la parte trasera. Soporta doble SIM, red 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS y jack de 3.5 mm. Posee sensores de luz, de proximidad, de inducción magnética, aceleración y Huella dactilar. El Realme C15 tiene precio para la combinación de 4 GB RAM +128 GB de $4899 en colores azul y plata disponible desde hoy.

realme Buds Air Pro

Con los realme Buds Air Pro podrás vivir en un mundo sin ruido, gracias a que integra una cancelación activa de ruido hasta 35db, ofreciendo así una experiencia auditiva más envolvente. Todo esto sucede gracias a que estos audífonos integran el potente chip S1 de realme, que genera una cancelación eficiente y profesional, mediante la combinación de las tecnologías FeedForward y FeedBack micrófonos que detecta sonidos no deseados tanto dentro, como fuera del oído, los cuales son anulados, a través de ondas anti-ruido de alta precisión.

Ofrece una autonomía de hasta 25 horas, esto al ser de potencia ultra baja, el cual se combina con la gran capacidad de su batería de 486mAh. Con el modo ANC ON, puedes escuchar tu música hasta por 20 horas. Este dispositivo también admite carga rápida, donde en tan sólo 10 minutos de carga, podrás disfrutar de tus auriculares hasta por 3 horas. Para cargar en su totalidad tus realme Buds Air Pro únicamente necesitarás una hora.

Para gaming y contenidos multimedia, los realme Buds Air Pro también ofrecen una latencia súper baja, de tan sólo 94ms, asi no habrá demoras mientras disfrutas de tus videojuegos o de alguna película o serie desde tu smartphone, ya que puede mantener una sincronización perfecta de audio a video para una experiencia mucho más fluida. No solo eso sino que además cuenta con protección IPX4 para ser resistentes al sudor y gotas de agua y cuenta con conexión Fast pair y smart wear detection para que se pausen tu música al quitártelos. Gracias a sus controles táctiles serán fáciles de manipular. Los realme Buds Air Pro tendrán un costo de tan sólo $1,599 MXN y podrán ser adquiridos a partir de este 21 de abril.

realme Watch S Pro

Este reloj inteligente integra un atractivo diseño de acero inoxidable de primera calidad, en forma redonda, con una pantalla Pro táctil de AMOLED de 1.39”, con alta resolución de 454×454 y 326 PPI, así como un intenso brillo de 450 nits.Nunca te aburriras de tener el mismo look ya que posee más de 100 carátulas.

Hoy más que nunca estamos más al pendiente de nuestro salud, y una gran herramienta para medir nuestro estado es un monitor de oxígeno pro, el cual nos ayudará a medir el nivel de oxigenación en nuestra sangre y así tener una visión más clara de nuestro actual estado de salud. El realme Watch S Pro también cuenta con el nuevo biosensor de PPG, el cual permite medir tu frecuencia cardíaca en tiempo real y llevar un estilo de vida más saludable, gracias a lo último en tecnología.

Pero sí de llevar un estilo de vida saludable se trata, no hay nada mejor que utilizar alguno de los 15 modos deportivos del realme Watch S Pro, que ahora integra el modo de natación, con una resistencia al agua de 5 ATM hasta 50 metros, lo que te permite registrar con facilidad tus datos al nadar. También si quieres compartir tus actividades al aire libre con tus amigos, el avanzado sensor GPS de doble satélite de tu smartwatch te permitirá tener un seguimiento de tus datos de ubicación de manera independiente y con alta precisión. También cuenta con función always -On Display.

El realme Watch S Pro cuenta con una eficaz batería de 420 mAh, la cual puede durar fácilmente hasta 14 días con un uso continuo, lo cual es suficiente para que puedas irte de vacaciones sin preocuparte por tu cargador. El realme Watch S Pro estará disponible a partir de este 21 de abril, a tan sólo $2,599 MXN.

realme se sigue comprometiendo a ofrecer en México y el resto de países en donde está disponible, equipos con altas características, a precios justos, diseños llamativos y alta calidad. Es por eso que la marca considera que ha llegado a México ofreciendo el equipo adecuado, con características adecuadas, al público adecuado en el momento adecuado a un precio adecuado.