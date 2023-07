La compañía Humane ha adoptado una estrategia de revelar información gradualmente sobre su innovador dispositivo destinado a reemplazar los teléfonos móviles. En esta ocasión, nos han brindado el nombre del dispositivo.

La respuesta afirmativa resuena en Humane, quienes están firmemente convencidos de que sí es posible. Su propuesta consiste en sustituir los dispositivos móviles por un pin que se coloca en la solapa y proyecta la pantalla en la palma de la mano.

Este pin estará potenciado por una gran cantidad de inteligencia artificial. Hoy, la compañía ha compartido el nombre de este dispositivo revolucionario: Humane Ai Pin. Humane, una empresa fundada por Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, ambos ex-empleados de Apple, ha surgido con el objetivo audaz de desafiar y superar al iPhone y otros smartphones existentes.

Indudablemente, en la actualidad estamos cautivos de nuestros teléfonos móviles. Esta dependencia puede considerarse una forma de esclavitud, ya que nos vemos “obligados” a llevar siempre este aparato en nuestras manos, sin perderlo de vista.

Hace varios meses, Humane causó un enorme revuelo al presentar un prototipo de su dispositivo revolucionario en una charla TED.

El Humane Ai Pin es una especie de sujeción o pinza que se coloca en la solapa de una chaqueta o vestido. Gracias a la inteligencia artificial, puedes interactuar con él de manera natural a través de comandos de voz. Este dispositivo es capaz de realizar una amplia variedad de tareas básicas que normalmente harías en tu smartphone.

Dado que se trata de una inteligencia artificial similar a ChatGPT, puedes mantener conversaciones con ella mientras caminas por la calle o viajas en coche. Además, Humane Ai Pin tiene la capacidad de realizar traducciones en tiempo real.

@humane‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI

— Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023