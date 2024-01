La empresa Xpeng presenta su concepto de automóvil volador, el AeroHT eVTOL Flying Car

El concepto del automóvil volador ha sido durante mucho tiempo un anhelo futurista de la humanidad.

La idea de un vehículo capaz de transportar a las personas por el aire, accesible para cualquier individuo, podría abordar de manera efectiva numerosos problemas asociados con el tráfico, la congestión vial y la planificación urbana.

La empresa Xpeng está orientada hacia este emocionante futuro con su último prototipo, el AeroHT eVTOL Flying Car, presentado en el CES 2024.

Esta innovadora compañía busca destacar con este dispositivo revolucionario que, aunque no es pionero en su categoría, incorpora avances tecnológicos significativos. Xpeng está trabajando activamente para obtener las autorizaciones necesarias y planea iniciar operaciones en varias ciudades de todo el mundo.

El AeroHT eVTOL Flying Car de Xpeng tiene la capacidad de desplazarse tanto por tierra como por aire. Equipado con seis hélices que se pueden plegar, este vehículo puede circular por las carreteras como un automóvil convencional.

Cuando llega el momento de surcar los cielos, las hélices se despliegan, permitiendo que el vehículo despegue y aterrice verticalmente. Uno de sus aspectos más destacados es su naturaleza totalmente eléctrica, proporcionando una autonomía impresionante de 250 kilómetros.

Este innovador automóvil volador también puede alcanzar velocidades máximas de hasta 250 kilómetros por hora y tiene capacidad para transportar hasta cuatro pasajeros.

